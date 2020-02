Már reggel ittas volt a jogosítvány nélkül autózó egri orvosnő

Már-már szokványos sajnos, hogy jó néhányan beszeszelve ülnek járművük volánja mögé. Ám így is előfordulnak olyan különleges esetek, amelyekkel súlyosan veszélyeztetik más közlekedők testi épségét.

– Az ittas állapotban való járművezetés hazánkban mondhatni szokványos bűncselekmény, de ez nem jelenti azt, hogy időnként ne találkoznának a hatóságok munkatársai különösen kirívó esetekkel a sajnálatosan gyakori elkövetések során – utalt a korábban megtapasztalt esetekre, melyekből büntetőeljárás is lett, s a vádemelési szakban tartanak. A Heves Megyei Főügyészség sajtószóvivője, dr. Konkoly Thege László két roppant tanulságos példával is szolgált a Heolnak.

Az elsőben, mint tájékoztatott a szakember, a Füzesabonyi Járási Ügyészség a napokban emelt vádat egy 51 éves káli férfival szemben.

– Az illető tavaly augusztus 22-én este Boconádról érkezett Nagyútra egy terepjáróval, amelyet, mint utóbb kiderült, közepes fokban ittas állapotban irányított – közölte a sajtószóvivő.

– A vizsgálat megállapítása értelmében az illuminált vádlott a község belterületén tolatni akart a Kossuth Lajos úton a Szabadság tér felé, de a hátramenet során a menetirány szerinti bal oldalon letért az úttestről és az árokparton álló villanyoszlopnak ütközött. Ennek következtében az oszlop betontámja és a fa oszloprész is megdőlt, azonban a vezetékek szerencsére sértetlenek maradtak. Amikor az autós ezt követően elindult a Klapka György út irányába, továbbra is bizonytalanul vezetett mindaddig, amíg a közeli sportpálya mellett ismét be nem borult kocsijával az árokba. A kocsi műszaki adottságainak köszönhetően még innen is sikerült kijutnia, de már nem mehetett messzire, mert a Klapka György út 1. szám előtt egy rendőrjárőr megállította, s intézkedett vele szemben. Igazoltatták, elvették a jogosítványát és előállították a füzesabonyi kapitányságra, ahonnan vérvételre vitték.

A vádhatóság ittas állapotban elkövetett járművezetés vétségével vádolja az elkövetőt, akivel szemben pénzfőbüntetés kiszabására, valamint mellékbüntetésül a járművezetéstől történő határozott idejű eltiltásra tett indítványt a bíróságra benyújtott vádiratában.

– Ugyancsak a Füzesabonyi Járási Ügyészség emelt vádat azzal az egri orvosnővel szemben, aki bizony már nem először került összeütközésbe a törvénnyel amiatt, hogy ittasan ült a volán mögé – folytatta dr. Konkoly Thege László.

Ismertette, hogy a vádirat azt tartalmazza, a terhelt az elmúlt esztendőben szeptember 6-án kora reggel úgy közlekedett a személygépkocsijával a Tisza-híd közelében a ­33-as számú főúton, hogy a vérében – a korai időpont ellenére – csaknem három és fél gramm/liter arányú véralkohol-koncentráció volt. Ez pedig már az igen súlyos fokú alkoholos befolyásoltság határértéke. Ennek a jelei jól érzékelhetők voltak a helyszínen a hölggyel szemben intézkedő rendőrök számára is, akik bár szerették volna, mégsem tudták elvenni a vádlott hölgy jogosítványát, azzal ugyanis ő nem rendelkezett.

– A járási ügyészség az ittas állapotban elkövetett járművezetés vétségével vádolt nővel szemben főbüntetésül végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetés kiszabását indítványozta a járásbíróságra benyújtott vádiratában – tudatta a sajtószóvivő. – Indítványt tett arra is, hogy a bíróság tiltsa el a vádlottat a járművezetéstől.

Dr. Konkoly Thege László arra is kitért, hogy a vádindítványban szereplő mellékbüntetés független a vezetői engedély meglététől. A következménye pedig az, hogy az eltiltás idején közúti járművet vezető elítélttel szemben akár szabadságelvonással járó elzárás is kiszabható szabálysértési eljárás keretében. Mindkét ügyben a Füzesabonyi Járásbíróság határoz majd első fokon.

A szakember emlékeztetett: hazánkban a gépjárművezetésnél zéró tolerancia van érvényben, azaz alkohol jelenléte a vérben a kimutatható legcsekélyebb arányban sem megengedett.

A véralkoholszint legfőbb jellemzői 0,3–0,5 ezrelék: Az első tünetek megjelenése, csillogó szem, derűsebb hangulat, a gátlások kezdeti leépülése.

0,5–1,5 ezrelék: Ittasság. Eufória, emelkedett hangulat, gátlások elvesztése, alaptalan önbizalom, erősödő logorrhoea (bőbeszédűség). Mozgáskoordináció romlása, növekvő reakcióidő, szűkülő térlátás. A pulzus és légzés szaporább, a vérnyomás emelkedik, verejtékezés, fokozott vizeletkiválasztás (diuresis).

1,5–2,5 ezrelék: Részegség. Excitáció (izgatottság), egzaltáció, nyugtalanság, ingadozó hangulat, agresszivitás. Normák figyelmen kívül hagyása. Érzékelés, reflexek, egyensúlyérzés romlása, bizonytalan járás, akadozó beszéd. Sápadtság, légzés és szívműködés gyérül, hányinger, hányás jelentkezhet.

2,5–4,0 ezrelék: Alkoholmérgezés. Zavarodottság, aluszékonyság, később komatózus szak: ingerekre nincs reakció, reflexek nem válthatóak ki, pupillák szűkek, légzés felületes, pulzus gyenge, vérnyomás alacsony. Vizelet- és széklettartási nehézségek. Aspiráció, fulladás veszélye (garatreflex nincs, nyelv hátracsúszhat), szabadban kihűlés, fagyás. Életveszélyes állapot. Forrás: orvoslexikon.hu

Kezdőképünk illusztráció Fotó: Shutterstock