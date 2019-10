Mások életével játszottak a Heves megyei ittas vezetők, súlyos büntetésre számíthatnak

Két jellemző esetről tájékoztatta a Heolt dr. Danku Judit, a Heves Megyei Főügyészség helyettes sajtószóvivője.

– A Füzesabonyi Járási Ügyészség ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt nyújtott be vádiratot azzal a férfival szemben, aki 2017 karácsonya előtt egy délutánon pityókásan hajtotta az autóját – ismertette az egyik ügyet a szakember.

A vizsgálat megállapította, hogy az illető Dormándról Tenk irányába haladt, és öt kilométer megtétele után egy jobbra ívelő kanyarban – az ittasságából eredő figyelmetlensége miatt – áthajtott a szemközti forgalmi sávba. Ott összeütközött egy vele szemben szabályosan haladó kocsival. A vádlott és az utasa nem sebesült meg, viszont a vétlen autó vezetője a karambol következtében nyolc napon belül gyógyuló fejsérülést szenvedett. Az intézkedő rendőr a terhelt jogosítványát azonnal elvette.

A baleset előidézője a helyszínen tagadta cselekményét, ráadásul nem volt hajlandó belefújni a légalkoholmérő készülékbe. Ezután a rendőrjárőr vér- és vizeletvételre előállította őt az egri kórházba. Kiderült, a sofőr közepes fokú alkoholos befolyásoltság alatt állt.

– Az ügyészség a férfival szemben szabadságvesztés-büntetés kiszabását és közügyektől eltiltás mellékbüntetés alkalmazását indítványozta a vádiratában – tette hozzá dr. Danku Judit. – Emellett azt is, hogy a bíróság a vádlottat határozott időre tiltsa el a közúti járművezetéstől. Továbbá, mivel a bűncselekményt egy rá korábban kiszabott felfüggesztett szabadságvesztés próbaideje alatt követte el, a vádhatóság arra is indítványt tett, hogy a két év felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását rendelje el a bíróság.

Minősített, súlyos testi sértést okozó ittas állapotban megvalósított járművezetés bűntettével vádol az Egri Járási Ügyészség egy 23 éves fiatalembert. A vádirat arról szól, hogy az ifjú tavaly május elején a Mátrai Erőmű Zrt. közforgalom előtt megnyitott bányaútján úgy autózott, hogy szeszes italokkal öblögette a torkát, mielőtt volán mögé ült. A kocsijában egy nő és egy férfi is utazott, akik közül a hátul helyet foglaló hölgy nem használta a biztonsági övet.

Az adatok szerint a járművezető egy táblával is jelzett veszélyes útkanyarhoz ért, ahol a megengedett sebesség 60 kilométer/óra volt. Ám ő 95-100 kilométer/órás sebességgel akarta bevenni azt. A gyorshajtás és ittasságából eredő figyelmetlensége miatt lekapott az útpadkára, majd az ezt követő túlkormányzás miatt elveszítette uralmát a kocsi felett. Az úton keresztbe fordulva átvágódott a másik forgalmi sávba. A vele szemben szabályosan közlekedő férfi ekkor már hiába vészfékezett, beleütközött az elé sodródó autóba. A vádlott és utasai súlyosan megsebesültek. A nő koponya- és mellkasi sérülések mellett csigolyatörést és lépzúzódást is szenvedett, a terhelt mellett ülő férfinak a feje sérült meg.

– Az Egri Járási Ügyészség az ifjú vádlottal szemben felfüggesztett szabadságvesztés-büntetés, emellett pénzbüntetés kiszabását és azt indítványozza, hogy őt a bíróság határozott időre tiltsa el a közúti járművezetéstől – közölte a helyettes sajtószóvivő.

Mások életével játszik a részeg autós

Nemcsak a jogosítványát veszítheti el az a közúti forgalomban részt vevő, aki ittasan ül volán mögé, hanem a saját, illetve mások életével is játszik – tudatta dr. Danku Judit. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az alkohol hatására bizony jócskán romlik a látás, a látótér beszűkülése miatt ugyanis nem érzékeljük a perifériákon történő eseményeket. Csökken továbbá a mámorosan járművet vezető ember reakcióideje, ennek következtében pedig a fékezés, a gázadás vagy éppen az autó irányítása nehézségekbe ütközik. Így azután egyetlen pillanat alatt átcsúszhat az autó a másik forgalmi sávban, kanyarban lekaphat az útról a padkára, ami balesethez vezet. Az alkohol emellett bátrabbá teszi a járművezetőt, aki olyan közlekedési szituációba is belemegy, amit józan állapotban elkerülne.