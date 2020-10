Megszólalt a nagynéni: percek alatt végzett a Bika drog Csabikával

Csaba szippantott párat az ötszáz forintos szerből, az ágyra feküdt, a fejét fogta, majd megremegett és meg is halt.

Az utóbbi hónapokban számos áldozatot szedtek megyénkben a dizájnerdrogok, különösen a bika nevű szer. Néhány napja egy 27 éves falubeli fiatalember lett rosszul, s halt meg egy ismeretlen szertől.

Czipczerné Szabó Margit, a négygyermekes fiatal férfi nagynénje – vele lakott ugyanis Csaba, mert a kábítószer miatt nem élt együtt az élettársával, bár rendszeresen látogatta gyerekeit – elmondta, mi történt.

– Hazajött, ledőlt az ágyra, majd fogta a fejét, s csak ennyit mondott: Jaj! Jaj! Jaj! Kérdeztem tőle, mi van Csabika? Nem válaszolt, csak beremegett. A kezemet és a paplant a feje alá tettem, s éreztem a kezén, hogy meghalt. Megmostam az arcát, hogy magához térjen, nyomkodtam a szívét, s kiabáltam neki, hogy ne hagyjon itt, de már késő volt – mesélte az asszony, aki ezután a szomszédoktól kért segítséget és szaladt az esőben Csaba élettársához is. Az egyik ismerős, Zoltán érkezett először és igyekezett újraéleszteni a fiatalembert. Értesítették a mentőket, ők is elmondták, mi a teendő. Rövidesen a mentők is megjöttek és próbáltak segíteni az áldozaton.

Hamarosan a rendőrök rögzítették a helyszínt. A nagynéni elmondta, az ágyon talált egy pakkot is, lehet, hogy az volt a szer, amit szívott unokaöccse.

– Sajnos korábban is csinálta, de ez túlzás volt. Amit korábban szívott, herbált, attól nem volt ilyen rosszul, öt percig tartott csak, utána jól volt. Ez a szer nem tudom, mi volt, de nagyon erős lehetett. Sokan vannak, akik szívják ezt a füvet. Ötszáz forint egy adag – magyarázta a nő, aki elmondta azt is, két éve egy másik unokaöccse is hasonlóképpen vesztette életét. Üzeni is mindenkinek, ne szívják ezeket a szereket.

Elmondása szerint a család nem viseli jól a történteket. A temetéshez kapnak támogatást az önkormányzattól, a polgármester igyekszik segíteni nekik. A négy gyereknek ő is próbál segíteni.

– Nagy tragédia ez a szentmártoni romáknak, sokan sajnálják, a feleségének is nagy baj. Mi lesz ezek után a gyerekekkel, akik keresik az apjukat? Hogyan dolgozzák föl az elvesztését? Mindenki föl van háborodva. Kérem, aki tud, segítsen a gyerekeknek – mondta Berki Szilvia, a család egyik ismerőse. Szerinte az országban mindenütt elterjedt a drog, akik élnek vele, nagy kárt okoznak a szervezetüknek.

A helybeli fiataloknak is megmondták, ne vegyenek el senkitől semmit. Mások arról beszéltek, sajnálatos, hogy ilyen megtörténhet. Megjegyezték, korábban is intézkedtek már a feltételezett terjesztővel szemben a rendőrök, de ez nem jelentett akadály, egy ember halála kellett ahhoz, hogy történjen valami. Dühösek, hogy vannak, akik a drog terjesztéséből élnek ahelyett, hogy elmennének dolgozni.

Liktor Róbert, Bükkszentmárton polgármestere is arról számolt be, a faluban mindenkit megdöbbentett és felháborított a haláleset. Egyelőre nem tudni, milyen szer okozta a férfi halálát, sajnos a rendőrségnek sincs eszköze a dizájnerdrogok terjesztőivel szemben. A helyi roma közösség is föllázadt, szeretnék kiűzni maguk közül az ilyen egyéneket. Az önkormányzat igyekszik támogatni a családot, temetési segélyt biztosítanak számukra, s átmeneti kölcsönt tudnak adni nekik.

A rendőrség is nyomozást indított

Kovács Nikoletta, a megyei rendőrségi sajtóreferens közlése szerint a halálesetet az Egri Rendőrkapitányság közigazgatási eljárás keretében vizsgálja, továbbá az Egri Rendőrkapitányság Bélapátfalva Rendőrőrse kábítószer-kereskedelem bűntett gyanúja miatt folytat eljárást egy bükkszentmártoni férfival szemben.

A Heves Megyei Főügyészség sajtószóvivőjétől, dr. Konkoly-Thege Lászlótól azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a letartóztatását indítványozták feltételezett kereskedőnek, akitől az elhunyt a halálát feltehetően okozó szert vásárolta. A kényszerintézkedést a bíróság el is rendelte. A nyomozás továbbra is folyik, egyebek közt szakértő deríti ki, milyen vegyület okozta a fiatal férfi halálát. A közelmúltban Besenyőtelken, Tarnazsadányban is haltak meg emberek dizájnerdrogok miatt.