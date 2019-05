Milliókat zsebeltek be a dílerek, akik Hollandiából hozták a drogot Egerbe

A három vádlott a drogok eladásából összesen 2.580.000 forint és 800 euró összegű bevételre tett szert, melyből a 2.580.000 forintot a következő kábítószer szállítmány megszerzésére fordítottak.

Az Egri Törvényszék társtettesként és bűnszövetségben jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt Gy. I. elsőrendű vádlottat nyolc év fegyházbüntetésre és kilenc év közügyektől eltiltásra ítélte. B. J. másodrendű vádlottat öt év börtönbüntetésre és hat év közügyektől eltiltásra, K. M. G. harmadrendű vádlottat nyolc év fegyházbüntetésre és kilenc év közügyektől eltiltásra, míg K. K. negyedrendű vádlottat kábítószer birtoklásának bűntette miatt egy év hat hónap börtönbüntetésre ítélte, melynek végrehajtását két év hat hónap próbaidőre felfüggesztette – számolt be a Heolnak dr. Puskás Csilla sajtószóvivő.

Megtudtuk: az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a másodrendű és a harmadrendű vádlottak rendszeres jövedelemszerzés érdekében 2016 nyarán megállapodtak abban, hogy a másodrendű vádlott ismeretségi körébe tartozó, Hollandiában élő személy az országból nagy mennyiségű amfetamint szerez be. Ezt az elsőrendű vádlott Magyarországra szállítja, amit a másodrendű vádlott átvesz, és a kábítószert értékesítés érdekében a harmadrendű vádlottnak továbbadja. Ezt követően a másodrendű vádlott összegyűjti a kábítószer 600.000 forint kilogrammonkénti ellenértékét, és azt visszaküldi az elsőrendű vádlottal Hollandiába.

A megállapodást követően először 2016. október 3-án Egerben a másodrendű vádlott az elsőrendű vádlottól összesen öt kilogramm amfetamint és egy kilogramm extasy tablettát vett át, majd továbbadta a harmadrendű vádlottnak, aki azt több személynek adagonként csekély mennyiségben értékesítette. Ebből a szállítmányból a másodrendű vádlott 2017. január 6-ig az egri lakásán különösen jelentős mennyiségű kábítószert tartott magánál.

Második alkalommal 2017. január 6-án hozott be az elsőrendű vádlott Hollandiából mintegy hat kilogramm amfetamin tartalmú kábítószert továbbértékesítés céljából a másodrendű vádlottnak. A kábítószer átadását megelőzően a rendőrök Egerben elfogták az elsőrendű és a másodrendű vádlottakat. Ekkor az elsőrendű vádlottnál különösen jelentős mennyiségű kábítószer volt.

Az első, másod és a harmadrendű vádlottak meghatározott szerepet töltöttek be a bűnszövetség működésében a kábítószer megszerzése, átadása, majd értékesítése során is. A három vádlott a kábítószer értékesítéséből összesen 2.580.000 forint és 800 euró összegű bevételre tett szert, melyből 2.580.000 forintot a következő kábítószer szállítmány megszerzésére fordítottak.

A harmadrendű vádlott a 2017. január 7. napját megelőző időszakban amfetamin tartalmú anyagot fogyasztott. A negyedrendű vádlott a 2017. február 22. napját megelőző időszakban a harmadrendű vádlottól Egerben saját fogyasztásra tabletta és fehér por formájában kábítószert vásárolt, melyből 2017. február 22-én a balatoni lakóhelyén csekély mennyiségű kábítószert tartott magánál.

Az ítélet a negyedrendű vádlott vonatkozásában jogerős. Az ítélet ellen az ügyész az elsőrendű, a másodrendű és a harmadrendű vádlottak vonatkozásában a kiszabott büntetés súlyosítása, valamint a vádlottak és védőik felmentés, illetve enyhítés érdekében fellebbezést jelentettek be.

Kezdőképünk illusztráció Fotó: Shutterstock