Nem árt vigyázni: már az alkoholos desszertek után is jelezhet a szonda

A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság (HMRFK) baleset-megelőzési bizottságának titkára, Erdélyi Róbert sietett leszögezni: Magyarországon zéró tolerancia érvényesül az ittas vezetőkkel szemben. A szigorú szabályoknak – és ezek betartását megkövetelő ellenőrzéseknek – köszönhetően megyénkben az ittas balesetek száma csökkent az utóbbi időben. Az összes személyi sérüléssel járó karambolok 8,7 százalékában játszik szerepet az alkohol.

A HMRFK kiemelt főelőadója elmondta: a rendőrök a szokásos közúti ellenőrzés során is használják az alkoholszondát, s a koccanásos balesetnél is ez az intézkedés része. Első lépésként megkérdezik a sofőrt, hogy fogyasztott-e alkoholt az elmúlt 12 órában, majd passzív módban, a fújócső nélkül indítják a tesztet. Pozitív minta esetén az aktív üzemmód következik: felkerülnek a csutorák, és ezt fújva számszerűsíti a szonda az értéket.

Vannak bizonyos kozmetikai vagy háztartási cikkek vagy éppen édességek, amelyekből különösen az ünnepek környékén többet fogyaszthatunk, használhatunk.

Esetleg ezek is megbolondíthatják a szondát. Példaként a rumos ízesítésű finomságokat, az alkoholt is tartalmazó szájvizet, vagy a téli, fagyállóval dúsított és használata közben belélegzett ablakmosó folyadékot említhetjük. Erdélyi Róbert megnyugtatott, ha nem ittunk, nem kell feltétlenül kétségbe esni az első pozitív eredményre.

– A rendőröknél lévő elektromos alkoholteszterek ugyan kalibráltak, de ha a járművezető 0,10 mg/l alkoholszint fölötti értéket produkál, akkor a kapitányságon vagy akár a járőröknél található hiteles légalkoholmérő berendezést kell használni. E műszer értékei lesznek a mérvadóak – mondta a r. alezredes.

Szavai szerint azt jelenti mindez, hogy ha bejelzett a szonda, és időben belefér, hogy 30 percen belül a hiteles légalkoholmérővel mérjenek, akkor elindulnak a kapitányságra, ahová előállítják a sofőrt, és megfújja a berendezést. Ez az eszköz már nem csak a szájban és a garatban lévő levegőt, hanem a tüdő középső részében lévőt is értékeli. Fél óra múlva újabb fújás következik, s a két adatból kiderül, felszálló vagy leszálló ágban van-e az alkoholszint, azaz már éppen elbomlik, vagy most kezd igazán hatni.

– A két hiteles mérés közül mindig a nagyobb értéket veszik figyelembe. Ez alapján szankcionálnak, s döntenek, hogy büntetőeljárást vagy közigazgatási eljárást indítanak-e – mondta a baleset-megelőzési bizottság titkára.

A jelenlegi szabályozás szerint ez úgy néz ki, hogy a kimutatott 0,1–0,15 mg/l légalkohol szintnél 30 ezer forintos, míg 0,15-0,25 mg/l légalkoholnál százezer forintos közigazgatási bírságot szabnak ki. Ha a szonda 0,25 mg/l légalkoholszint feletti értéket mutat, már bűncselekménynek minősül az ittas vezetés. Ilyenkor általában gyorsított eljárásban bíróság elé állítják a sofőrt, és kiszabják a büntetést, s meghatározzák a vezetéstől eltiltás tartamát.

Óvatosan a konyakos meggyel!

Egy kísérletben alkoholszondával teszteltek olyan szereket, édességeket, amelyeket gyakran használhatnak, fogyaszthatnak az autósok vezetés előtt, közben. A leggyakoribb dolog a téli szélvédőmosó folyadék volt. Bármilyen meglepő is, de ablakmosás után a készülék, ha nem is magas értéken, de alkoholfogyasztást jelzett. A szájvíz is hasonlót produkált. Megnyugtató lehet ugyanakkor, hogy a műszer szűk tíz perc elteltével már nullás értéket mutatott. Nem tűnt el azonban ilyen egyszerűen a készülék „látóköréből” a konyakos meggyes csokoládé, vagy a rumos, kókuszos bonbon. Ezen finomságok túlhabzsolásával tehát célszerű vigyázni. A mentesnek mondott, de azért 0,5 százaléknyi alkoholt mégis csak tartalmazó sörből viszont nyugodtan megihatnak egy-két dobozzal a szonda kiakasztása nélkül.