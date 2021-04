Nem mindennapi eseteket is megoldottak a hevesi polgárőrök

Harminc esztendővel ezelőtt, április 24-én alakult meg az Országos Polgárőr Szövetség. A több mint hatvanezer önkéntest tömörítő testület jubileumán elismerés illeti mindazokat, akik önzetlenül, fáradságot nem kímélve óvják települések nyugalmát.

– Az országban elsőként, 1989 decemberében, Heves városában alakult meg a polgárőrség, Berényi István és Réz Tibor vezetésével. Engem is azzal kerestek meg, össze kellene fognunk, és segíteni a rendőrségnek a közbiztonság védelmében. Így lettem a csapat tagja. Nemegyszer volt, hogy az éjjeli járőrszolgálatot a buszmegállóban fejeztem be, ahonnan egyből az egri munkahelyemre indultam – idézte a kezdeti időket Kalmár János, aki ma is a testülethez tartozik.

A civil bűnmegelőző csoportba akkor 362 lelkes helybeli jelentkezett, az egyesület egy évvel későbbi hivatalos bejegyzésekor – a lemorzsolódások után – 107 tagot számlált. Amikor a jelenlegi elnök, Deli Miklós 1995-ben átvette a Heves Város Polgárőr Egyesület vezetését, hatvannégyen vállalták a szolgálatot. Jelenleg 137 tagot tartanak nyilván, ők az elmúlt évben több mint 4500 órát töltöttek járőrözéssel.

Réz Tibor annak a harminc évvel ezelőtti időszaknak a tanúja, amelyet ma a polgárőrség hőskorának neveznek.

– Amikor 1994-ben Heves-Alatkán először összejöttünk, nem volt olyan népes a megyei közösség, mint ma. Az a nyolcvan-száz ember szinte egy családként ülte körül a babgulyástól illatozó bográcsot – tekintett vissza a hatvanas évei közepén járó férfi. Mint felidézte, ez a megye több tekintetben is élen járt. Abban az évben tizenöt különböző helyen és néven – egyesület, csoport, faluvédő egylet – szerveződött bűnmegelőző csapattal az országban elsőként hozták létre a megyei polgárőr szövetséget. Ezzel sikerült egységes, legális formában működtetni ezeket a civil szervezeteket. Később a rendőrséggel és az önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások révén tisztázódtak a tevékenység feltételei és keretei. A tagságnak még nem volt egyforma hivatalos viselete, igazolványa, csak a szolgálatban viselt kitűző jelvény volt azonos. Mindenki társadalmi munkában, a saját motorkerékpárjával, autójával járőrözött. Ahol a polgármester, a képviselő-testület szimpatizált velük, s a faluvezető netán be is lépett az egyesületbe, ott támogatásra – például gépkocsi vagy rádió vásárlására – is jobban számíthattak.

– Abban is úttörő volt ez a megye, hogy a szövetség alakulásának a helyén, Alatkán tartották meg az első polgárőr­napot az országban – mondta Réz Tibor, aki 1996-ig volt a Heves megyei szövetség elnöke.

Az ismertté és elismertté vált hevesi egyesület tagjai három évtizede a hétvégi éjszakákon gyalog, illetve egy Lada kocsival indultak útnak, amit a saját pénzükből tankoltak tele. Főként az általuk Bermuda-­háromszögnek nevezett részt járták be, mert ott sok lopás történt. Volt, hogy a disznót is elvitték az ólból. Betörőt is fogtak a Május 1. utcában, máskor a szalmakazalból húzták ki a keresett bűnözőt.

Ahogy gyarapodott a létszámuk, úgy vált egyre eredményesebbé a közterületi jelenlétük, s váltak a rendőrök megbízható segítőivé. Önzetlen szolgálatukat oklevelek, kitüntetések sorával ismerték el. Ám Deli Miklós egy másfajta „elismerésre” a legbüszkébb. Történt, hogy az éjszakát járó társai két betörőt észleltek egy üzletben. Elállták a felfeszített bejáratot, majd a tetteseket átadták rendőröknek.

Mikor kattant a bilincs, az egyik betörő dühösen ráförmedt a társára: „Megmondtam neked, hogy ne menjünk olyan helyre, ahol polgárőrök vannak…!”