Nem mindennapi lánykérés: bevetésre készen kérte meg szerelme kezét a gyöngyösi tűzoltó

Csonka Levente tű. őrmester, gyöngyösi hivatásos tűzoltó, igazi tűzoltó módon kérte meg kedvese kezét a napokban. A leánykérésre tűzoltó autóval érkezett, kedvese szobájának erkélyére bevetési ruhában, létrán mászott fel és tette fel a nagy kérdést Mercédesznek.

Az őrmester elmesélte, hogy délután három órakor indult egy tűzoltó jármű Nagyrédére, ahol kiszemeltje lakik – írja a Heves Megyei Katasztrófavédelem. A védőruhát csak út közben vette fel, mert anélkül is izzadt már eléggé, mesélte Levente. A gyöngyösi laktanya parancsnokától, szolgálatparancsnokától és bajtársaitól minden támogatást és biztatást megkapott. A szervezés egy hosszú folyamat volt, hiszen el kellett rendezni, hogy a családtagok is jelen legyenek a leánykérésen, továbbá, hogy a menyasszony jelölt is otthon legyen, sőt a kedvenc ruhája legyen rajta. Ebben a barátnők nagy segítséget nyújtottak.

A szirénázó tűzoltó autóra a községben rögtön felfigyeltek a lakosok, de nem is sejthették, hogy milyen különleges eseményhez robogtak a lánglovagok. A jármű megállt a ház előtt, és Levente létrán keresztül mászott fel szerelme szobájának erkélyére. Mikor Mercédesz megjelent, ő letérdelt és feltette a nagy kérdést. Mercédesz először nagyon meglepődött, majd ráeszmélt, hogy mi is történik, ezután nagy örömét már nem tudta palástolni és meghatódva, boldogan mosolyogva igent mondott. A család közben titokban az udvaron megterített és rögtön meg is ünnepelték az ifjú párt.

Levente elmesélte, hogy három éve ismeri élete szerelmét, aki mindig támogatta és tökéletesen kiegészítik egymást. Ez a tűzoltói vonulása nem az első volt már, de kétség kívül az egyik legizgalmasabb.