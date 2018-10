Rabok varázsolták szebbé a Hatvani kapu teret és környékét

Női fogvatartottak végeztek parkgondozói munkát pénteken Egerben. Az elítéltek a október 23-i ünnepség tiszteletére készítették elő az '56-os emlékmű környékét.

Simon Tamástól, a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet sajtószóvivőjétől megtudtuk: nem első alkalommal takarítottak az elítéltek Egerben, a Börtön a városért programon belül.

– A Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 2008-ban indította a Börtön a városért programot azzal a céllal, hogy erősítse a fogvatartottak és az intézet közösségi szerepvállalását – fogalmazott. – A már tíz éve futó programban ez a mostani takarítás a kilencvenötödik alkalom.

Megtudtuk: már hagyománynak számít, hogy a nagyobb nemzeti megemlékezések előtt a fogvatartottak takarítják meg az ünnepek helyszínét. Ez pénteken a Hatvani kapu téri ’56-os emlékműnél és a környékénél zajlott.

– Az évek alatt a rabok takarítottak már parkokat, patakmedret, ültettek virágot, újítottak játszóteret, valamint segédkeztek gyermekotthonban és idősek otthonában is.

Az egyik fogvatartottal, Ágnessel is beszélgettünk, akinek ez a takarítás volt az első ilyen alkalom.

– Ez teljesen más mint a benti programjaink – meséli. – Az intézet sok hasznos, tanulságos időtöltést rendez számunkra, de eddig ez az a program, ami a legnagyobb élményt nyújtotta számomra. Felbecsülhetetlen érzés hogy kijöhettem és én is hasznossá tehettem magam. Imádom a természetet, a fákat, a virágokat. Bent az illatok és a színek nagyon hiányoznak.

Ágnes elárulta azt is, tíz hónap után félve jött ki a szabadba, de felejthetetlen élményt nyújtott a számára. Megköszönte az intézet vezetőségének, s az egész városnak, hogy ő és társai is hasznossá tudták tenni magukat. A munkát a Városgondozás dolgozói irányították és ők biztosították a takarításhoz szükséges eszközöket is, az intézet munkatársai a szállítást és az elítéltek őrzését végezték.