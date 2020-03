Rengeteg csont törött az autósok figyelmetlensége miatt Heves megyében

Eltört az orrcsontja a személyautó utasának, amikor hátulról egy teherkocsi beleszaladt. A felkarcsontja tört el a biciklisnek, akit kereszteződésben gázoltak el. Több csontja bánta a gyalogosnak, akit a zebrán ütöttek el. Csokorra való készült azon balesetekből, amelyek okozóival szemben vádat emeltek az ügyészségek.

Legtöbbször figyelmetlenség a ­közlekedési balesetek oka – szögezi le a Heves Megyei Főügyészség helyettes sajtószóvivője. Dr. Danku Judit ügyész hozzáteszi: ha ez a járművezetők gondatlanságára ­visszavezethető mulasztás súlyos következményekkel jár, a baleset okozója ellen büntetőeljárás indul közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt. Az Egri Járási Ügyészség az utóbbi időben több esetben is vádat emelt e bűncselekmény elkövetése miatt.

A példaként említett első eset vádirata szerint egy 24 éves férfi két éve októberben egy este Hort közelében haladt a teherautóján a 3-as főúton. Késve vette észre, hogy a forgalmi helyzet miatt lassan megy előtte egy személygépkocsi. Bár fékezett, hátulról mégis belefutott. Emiatt annak utasa rábukott a műszerfalra, s eltört az orrcsontja.

– A napokban a bíróságra benyújtott vád arról szól – közli a helyettes sajtószóvivő –, hogy a baleset azért következett be, mert a teherkocsi sofőrje megszegte a KRESZ azon előírását, amelynek értelmében járművel másik járművet csak olyan távolságban szabad követni, ami elegendő ahhoz, hogy az elöl haladó jármű mögött – annak hirtelen fékezése esetén is – meg lehessen állni. A vádlott szabályszegése és a súlyos sérülés között közvetlen ok-okozati összefüggés állt fenn. Ám a sebesülés súlyosságához hozzájárult az is, hogy a személyautó utasa nem kötötte be a biztonsági övét.

A vádhatóság azt indítványozza, hogy a bíróság sújtsa pénzbüntetéssel a terheltet.

Tavaly február elején egy délelőttön Gyöngyösön az Elsőbbségadás kötelező! tábla ellenére óvatlanul kanyarodott ki az útkereszteződésben az alárendelt útról egy autós, s elgázolta a védett útvonalon igyekvő kerékpárost. A biciklis emiatt elesett, s eltört a felkarcsontja.

– A gépkocsi vezetője nem tartotta be azt a szabályt, ami szerint járművel a másik jármű érkezési irányától függetlenül elsőbbséget kell adni a keresztező útról érkező járműnek az olyan útról érkezőnek, melyen az útkereszteződés előtt Elsőbbségadás kötelező! jelzőtábla van – magyarázza dr. Danku Judit.

Az ügyészség a 49 éves vádlott esetében pénzbüntetés kiszabását indítványozta.

Ugyancsak Gyöngyösön történt múlt februárjában, hogy egy 21 éves férfi egy körforgalomból akart kihajtani a kocsijával, de figyelmetlen volt, s nem adott elsőbbséget a kijelölt gyalogátkelőhelyen közlekedő gyalogosnak. Őt a zebrán elütötte. A sértettnek ennek következtében több csontja is eltört.

A KRESZ előírja, hogy a kijelölt gyalogátkelőhelyen a járművel a gyalogosnak elsőbbséget kell adni. Ezúttal az ügyészség közérdekű munka büntetés kiszabására tett indítványt az autóssal szemben.

– A vádhatóság maradandó fogyatékosságot eredményező közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt nyújtott be vádiratot egy 77 esztendős férfi ellen, aki szintén zebrán gázolt el egy nőt 2018 augusztusában Hatvanban – folytatja a sort a szakember. – A terhelt fényes nappal, jó látási viszonyok között, jó minőségű, száraz úttesten közlekedett az autójával a Horváth Mihály úton. Egy gyalogátkelőhelyhez érve figyelmetlensége miatt nem adott elsőbbséget az útburkolati jellel és táblával is jelzett zebrán átkelő gyalogosnak, akit vészfékezés ellenére elütött. A sértett felkarcsontja tört el, ami maradandó fogyatékosság visszahagyásával gyógyult.

Az Egri Járási Ügyészség a szépkorú vádlott esetében azt indítványozza, hogy a bíróság sújtsa őt felfüggesztett fogházbüntetéssel, mellékbüntetésül határozott időre tiltsa el a közúti járművezetéstől.

Másfél év halálos baleset okozásáért

Már ítéletet is hozott az Egri Járásbíróság abban az ügyben, amelyben a az ügyészség halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolt meg egy 26 éves debreceni férfit. Az illető két éve március közepén az egyik délutánon esős időben kocsikázott Egerből Szarvaskő felé a 25-ös főúton. Nem az útviszonyoknak megfelelő sebességet választott, ezért egy kanyarban megcsúszott, a másik sávba sodródott, s karambolozott egy szemből szabályosan érkező személyautóval. A vétlen kocsi vezetőjének eltört a bordája, de mindkét utasa az életét vesztette. A vádlott és az élettársa könnyebben sebesült meg. A bíróság a vétkes sofőrt másfél év, négy esztendei próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetésre ítélte, s három évre eltiltotta a járművezetéstől. Meg kell fizetnie közel egymillió forint bűnügyi költséget is.

Kezdőképünk illusztráció Fotó: Shutterstock