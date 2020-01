Saját unokahúgát is futtatta a nürnbergi bűnbanda verpeléti tagja

Prostituáltként bocsátották áruba a lányokat egy magyar bűnszervezet tagjai külföldön. Az öt elkövető egymás között is kereskedett a nőkkel a nagyobb haszon reményében.

A bűnbanda tagjait több év után érték utol a zsaruk.

A Zsaru Magazin arról írt, volt, hogy a tettesek attól sem riadtak vissza, hogy bezárják, megfenyegessék és kizsákmányolják a nőket. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) felderítő főosztálya bűnszervezetben, üzletszerűen, személyi szabadságától megfosztott személy sérelmére erőszakkal és fenyegetéssel elkövetett emberkereskedelem bűntette és más bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást a gyanúsítottak ellen. A nyomozás adatai szerint 2014-re datálható, amikor az emberkereskedő csoport tagjai belevágtak az üzletbe. A Pest megyei zsaruk egy állampolgári bejelentés alapján kezdtek vizsgálódni az ügyben. A nyomozás során hamar egyértelművé vált, hogy több lányt is hamis ígéretekkel csaltak kelepcébe, amiből nehéz volt számukra a menekvés.

A verpeléti L. Ernő (30) például saját 21 éves unokatestvérét futtatta külföldön 2015-ben, bár az is igaz, hogy a lány beleegyezett az üzletbe. Lehet, hogy a rokoni kapcsolatra tekintettel, de legalább vele jól bántak. A férfi később egy másik lányt úgy tévesztett meg, hogy szerelmi kapcsolatot színlelt, majd a lakására csalta a sértettet. Aztán a lányt külföldre vitte prostituáltnak, később pedig pár százezer forintért eladta. A gödöllői N. László (28) és a fővárosi B. Antal (32) is a szervezet tagja volt. Ők is ugyanabba a nürnbergi panzióba hordták a lányokat, mint a többiek, ahol egy fóti asszony, N. Lászlóné (54) fogadta őket. A nő egy hosszabb időszakon keresztül lakott ott, és intézte a légyottokhoz szükséges szobákat. Újabb szintet jelentett ténykedésükben, amikor 2014 nyarán egy másik új lányt sikerült behúzni a csőbe, majd őt is kivitték Nürnbergbe. Amikor a lány megneszelte, hogy mit várnának tőle, határozottan ellenezni kezdte a szexrabszolgaságot, ezért B. Antal rá külön vigyázott, őrizte, hogy meg ne szökjön.

– A sértettek jellemzően nehéz sorsú, rossz anyagi körülmények közül érkező fiatal nők és lányok voltak – magyarázta Opauszki András alezredes, a KR NNI felderítő főosztályának vezetője.

– A kiválasztásuknál az is szempont volt, hogy ne beszéljenek idegen nyelvet, mert akkor később könnyebb lett volna segítséget kérniük. A legnagyobb gond az, hogy az áldozatoknak gyanús is volt ugyan, amire vállalkozik, többen mégis úgy ítélték meg közülük, hogy a mélyszegénységnél még ez is jobb. De előfordult az is, hogyha a sértett tiltakozott, mert nem szeretett volna pénzért testi örömöket szolgáltatni, akkor „gazdájuk” fenyegetéssel érte el azt, amit akart. A velük szembeszálló lányt bezárták, elvették az összes iratát és az elvárt minimum, azaz napi öt kuncsaft után járó minden jussát. Az elkövetői kör főként a németországi Nürnbergbe, illetve Augsburgba hordta dolgozni a nőket. Az egyik lánnyal egy közösségi oldalon ismerkedett meg az egyik elkövető. Házassági ígéretet tett, a lány pedig belesétált a csapdába. Az öt főből álló csoport a lányokat egymás között cserélgette 1000 euróért, de az is előfordult, hogy 200 ezer forint volt az egyikük ára. A tarifa azon múlott, hogy mennyi lehetőséget láttak a női „termékben”. Szándékosan fogalmaztam így, mert a férfiak számára semmi mást nem jelentettek, csakis kereseti lehetőséget.

Mint azt a Zsaru Magazin írja, általánosságban elmondható, hogy nem alkalmaztak fizikai erőszakot, de a nemet mondást nem tűrték. Megfenyegették, hogy megverik, de elhangzott olyan is, hogy megölik. A lány kérte, hogy engedjék el, de a neki szánt szoba ajtaját zárva tartották. Az általa megkeresett pénzt a bűnözői csoport tagjainak, esetenként B. Antalnak adta át. Azt is sikerült kiderítenünk, hogy amikor a banda valamelyikének érdekeltségébe tartozó lány dolgozott, akkor abban az időszakban az érintett egy másik nürnbergi panzióban szállásolta el magát. A bevétel minden fillérjét felélték, a lányoknak pedig csak annyi ennivalót adtak, ami éppen elég volt nekik. Egészségügyi ellátást nem kaphattak. A bűnözői csoport hierarchikusan és konspiratív módon működött. A gödöllői N. Csaba (28) volt az, aki 2017 novemberében a németországi Augsburg­ban 1000 euróért az egyik bűntársától megvásárolt egy nőt abból a célból, hogy prostituáltként dolgoztassa őt. A sértettől a bevételét a férfi 2018 júliusáig elvette, majd a saját kiadásait fedezte belőle. Elmondható, hogy az ügyben nagy segítségünkre voltak a német hatóságok, amelyek folyamatosan információkkal segítették a munkánkat, illetve a bizonyítékok összegyűjtését.

A KR NNI munkatársai először a bűnszervezet három tagját, a 25 éves fóti N. Andrást, N. Lászlót (25), valamint N. Lászlónét március 26-án Fóton kapták el. Az elfogásukra szervezett akciót a KR NNI nyomozói a Terrorelhárítási Központ műveleti egységével közösen hajtották végre. A tettesek közös fóti otthonában kutatást tartottak a nyomozók, és a bűncselekmények elkövetéséhez kapcsolódó feljegyzéseket, albérleti szerződéseket, mobiltelefonokat foglaltak le. A rendőrök a három elfogott személyt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették őket, a bíróság pedig a letartóztatásukról határozott március 28-án. B. Antal és N. Csaba elfogására pedig november 19-re szerveztek összehangolt bűnügyi akciót.

A két férfit a KR Rendészeti Igazgatóság állományának beosztottaival közösen fogták el a nyomozók, majd náluk is kutatásokat tartottak. Az otthonukban szintén lefoglaltak a bűncselekményekkel összefüggésbe hozható tárgyi eszközöket, bizonyítékokat. L. Ernőt a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság hallgatta ki gyanúsítottként, és kezdeményezte előzetes letartóztatását, jelenleg vele szemben bűnügyi felügyelet van elrendelve. N. Andrást, N. Lászlónét és N. Lászlót emberkereskedelem bűntettének megalapozott gyanúja miatt, B. Antalt bűnszervezetben, üzletszerűen, személyi szabadságától megfosztott személy sérelmére, erőszakkal és fenyegetéssel elkövetett emberkereskedelem bűntettének és kitartottság bűntettének megalapozott gyanúja miatt, N. Csabát pedig kizsákmányolás céljából elkövetett emberkereskedelem bűntettének és üzletszerűen elkövetett kerítés bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki a rendőrök.

A második etapban elfogott férfiakat a KR NNI felderítő főosztályának munkatársai bűnügyi őrizetbe vették, letartóztatásukat a bíróság november 21-én elrendelte.