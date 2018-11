Sokat javult a közbiztonság Kerecsenden

A rendőri jelenlét vissza­tartó erőt jelent, emiatt javult a közbiztonság a településen.

A közbiztonság értékelésével kezdődött a legutóbbi képviselő-testületi ülés, amelyen Kovács József rendőr alezredes, az Egri Rendőrkapitányság vezetője, illetve a községben szolgálatot teljesítő ­körzeti megbízottak számoltak be az elmúlt időszak tapasztalatairól. Elhangzott, hogy a községben elkövetett bűncselekmények száma csökkent az előző évihez képest. Köszönhető ez a rendszeres rendőri jelenlétnek, illetve a polgárőrség, a helyi Kerecsendért Közbiztonsági Egyesület, illetve Molnár Attila mezőőr példás együttműködésének. Kovács József elmondta, hogy az elmúlt évben több alkalommal is 24 órás szolgálatban járőröztek a faluban, s ezzel érzékelhetően csökkent a kisebb lopások aránya is.

A kábítószerrel való visszaélések megfékezése mindennapos munkát jelent a rendőrség számára, bár ezen a területen is javult némiképp a helyzet, hiszen tavaly két esetben is előzetes letartóztatásba került két elkövető. Örvendetes, hogy egyre jobban működik a lakossági jelzőrendszer is, azaz ha drogdíler bukkan fel a településen, egyre többen jelzik azt az önkormányzatnak, vagy a körzeti megbízottaknak.

Ezt követően Sári László tolmácsolta a lakosság észrevételeit. Hangsúlyozta, valóban érzékelhető a javulás, ám a kerecsendiek életét változatlanul megkeserítik a községben átszáguldó, a sebességkorlátozást figyelmen kívül hagyó járművek.

A felvetésre a kapitány elmondta, a jövőben határozott szigorítás várható e téren. Hamarosan civil autókból, illetve mozgó járműből is készíthetnek felvételeket a szabálytalanul közlekedő autósokról, akik bírságra számíthatnak. A település legkritikusabb pontjain is újra rendszeresen ellenőriznek majd. Szó esett arról is, ismét terjedőben a közterületi alkoholfogyasztás, amelynek ideje lenne gátat szabni.