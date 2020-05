Szarvast gázoltak Gyöngyös közelében, a 3-as számú főúton

Az elmúlt 24 órában a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába egy anyagi kárral járó közúti közlekedési balesetről érkezett bejelentés.

A 3-as számú főúton, Gyöngyös közelében május 3-án hajnalban egy arra közlekedő személyautó elé ugrott egy szarvas. Személyi sérülés nem történt a balesetben, azonban a vadon élő állat a helyszínen elpusztult – tájékoztatta a Heol-t Soltész Bálint megyei rendőrségi sajtószóvivő.

Pontosan a múlt hét végén számoltunk be három, hasonló esetről is. A hatóság akkor is azt kérte, hogy vaddal történő ütközés esetén értesítsék a rendőrséget, és ha lehetőség van rá, a járművel álljanak biztonságos helyre. Kapcsolják be a gépkocsin az elakadásjelzőt, tegyék ki az autó mögött a szükséges távolságba a fényvisszaverő háromszöget, és vegyenek fel láthatósági mellényt.

Különösen azokon a szakaszokon vezessenek fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel, ahol figyelmeztető tábla is jelöli, hogy állatok kerülhetnek az útra.

Soltész Bálinttól megtudtuk azt is, hogy az elmúlt 24 órában a rendőröknek egy ittas járművezetővel szemben kellett intézkedniük.