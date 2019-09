Szentdomonkosi haláleset: megszületett a végső döntés

Jogerős ítéletet hozott szerdán másodfokon a Debreceni Ítélőtábla abban az ügyben, amelyben a Heves Megyei Főügyészség gondatlan emberölés elkövetésével vádolt meg egy 14 éves szentdomonkosi fiatalt. Egy kiskorú fiú tragikus halálának bekövetkezésében vélte részesnek a vádhatóság a vádlottat.

Helybenhagyta a Debreceni Ítélőtábla szerdai határozatában a Szentdomonkoson 2016 júniusában történt haláleset ügyében a fiatalkorú vádlottat. Az immár jogerőre emelkedett döntés értelmében az akkor 14 éves K. K. nem bűnös gondatlanságból elkövetett emberölés miatt ellene emelt vádban.

Emlékezetes, három éve egy utcai árokban elrejtett cigarettát keresett két kis- és egy fiatalkorú. Az árkot fedő nagy tömegű betonlapok egyike ráesett az egyik kisfiú fejére, aki emiatt a helyszínen életét vesztette.

Egy 126 kilogramm tömegű betonlap zuhant a gyermek fejére 2016. június 27-én közterületen, egy árokban. A megyei főügyészség vádirata szerint a terhelt, K. K. beleegyezett abba, hogy ő és kiskorú társa, B. R. segítenek F. B. gyermek sértettnek kiszedni az egyik járda alatti betonlapokkal borított árokból a fedőlapok alá rejtett cigarettát. Ahhoz, hogy F. B. hozzáférjen a füstölni valóhoz, a fiatalkorú K. K. megemelte a járda egyik beton fedőlapját, azt maga felé majdnem álló helyzetbe felhúzta. B. R. a fedőlapok oldalán található rejtekhelyre benyúlt. A sértett a járdaszakaszon hasalt, s mobiltelefonnal világított be az árok alá. A feje belógott a terhelt által függőleges helyzetben tartott betonlap alá. A kiskorú fiú nem tudott elég mélyen benyúlni, ezért megkérte a vádlottat arra, hogy ő próbálkozzon. A terhelt a betonlapot átadta a kiskorú B. R.-nek, aki azt szemből, két kézzel megtámasztotta. Ezután K. K. odament a lyukhoz és háttal a sértettnek próbált abba belenyúlni. A társa azonban a lapot nem tudta megtartani, és ráejtette F. B.-re, aki a helyszínen életét vesztette.

Amint arról a Heol annak idején beszámolt, tavaly szeptember végén az Egri Törvényszék a büntetőtanács összetételében bekövetkezett változás miatt megismételt tárgyalást tartott. Ezen az elsőfokú bíróság ismertette az ügyben korábban készült iratok tartalmát. Azokból kiderült, hogy a büntetlen előéletű terhelt már az első nyomozati vallomásában elismerte a cselekmény elkövetését. Vallomást tett tanúként D. J. is, akinek a háza előtt történt a halálos eset. Ő elmondta, előző napon figyelmeztette az ifjakat, hogy ne bántsák a követ, ne bújjanak alá, mert baj lesz. Többször el is zavarta onnan a gyerekeket. A dokumentumokban szerepelt még az igazságügyi és az elmeorvos szakértő szakvéleménye is.

A vádhatóság képviselője két tanú újbóli meghallgatását indítványozta, s kérte újabb szakvélemény elkészítésének elrendelését. Végül idén februárban hozott a törvényszék elsőfokú határozatot, amelyben nem találta bűnösnek K. K.-t, s ezért őt felmentette az ellene gondatlanságból elkövetett emberölés miatt emelt vád alól. A döntéssel szemben a főügyészség fellebbezett a vádlott bűnösségének megállapítása és ellene büntetés kiszabása érdekében.

Így került a büntetőügy a Debreceni Ítélőtábla elé, ahol a dr. Elek Balázs tanácsa másodfokú ítéletében helybenhagyta az Egri Törvényszék határozatát. A döntés így jogerőre emelkedett – tájékoztatta tegnap a Hírlapot.