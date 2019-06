Tanácsok a katasztrófavédelemtől: Mit tegyünk, ha hirtelen elkap a vihar?

Egy heves zivatar idején rendkívül veszélyes kísérőjelenségek kialakulására is számíthatunk, előfordulhat jégeső, vagy erős széllökés is.

Intenzív zivatarokhoz hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék is társulhat, ekkor a kis vízhozamú patakok pillanatok alatt hömpölygő folyókká szélesedhetnek – számol be a megyei katasztrófavédelem. Ez történt csütörtökön az Eger-patakkal is, amelyen erősen megemelkedett a vízszint.

Az előbb említett veszélyes jelenségek bekövetkezési valószínűsége heves zivatar estén – azok kifejezetten helyi jellege miatt – viszonylag csekély, szerencsés esetben nem is érintenek lakott települést.

Hogyan védekezzünk szélvihar ellen, ha szabad ég alatt tartózkodunk?

– Viselkedjünk nyugodtan, körültekintően.

– Ha lehet, keressünk védett, stabil helyet (épület, aluljáró).

– Távol haladjunk a fáktól, épületektől, hogy a letört ágak, cserepek, üvegszilánkok ne okozzanak sérülést.

– Védjük szemünket a portól, fejünket a szél sodorta tárgyaktól, ágaktól stb.

– Oszlopba, kerítésbe kapaszkodjunk, hogy ne sodorjon el az erős szél.

– Tartsuk, védjük erősen a kisgyerekeket, ne szakadjunk el társainktól.

– A járműveket, sátrakat, gyenge szerkezetű építményeket hagyjuk el, mert bentről nem lehet érzékelni a fenyegető veszélyt (pl. rádőlhet a fa).

– Leszakadt villamos távvezetéket megközelíteni is életveszélyes!

– Szabadban végzett tűzveszélyes tevékenységet azonnal abba kell hagyni, a tüzet eloltani (pl. gazégetés kertben, tábortűz, szalonnasütés, kerti parti).

– Csónakázni, fürdőzni erős viharban életveszélyes! Nagyobb vízfelület fölött összefüggő vízfüggöny alakulhat ki, emiatt jó úszók is megfulladhatnak. Vegyük komolyan a viharjelzéseket!

– Az állatok viselkedése kiszámíthatatlanná válik, megvadulhatnak, ezért ne érjünk hozzájuk. háziállatokat zárjuk be.

– Ha az előrejelzéseket követően van rá időnk, a ház körül található fák meggyengült ágait vágjuk le.

– A ház környékéről gyűjtsünk össze és vigyünk be az épületbe minden olyan tárgyat, amit a szél felkaphat (pl. műanyag kerti bútorok, szerszámok) – ezek ugyanis súlyos sérüléseket okozhatnak.

„Manapság már sokkal nagyobb biztonságban vagyunk, nem veszélyeztet bennünket annyira a villámcsapás, mint régen élő rokonainkat, ugyanis sok ház villámhárítóval van ellátva, így elég bent tartózkodnunk, s nincs mitől félni.” – írja a katasztrófavédelem.

Hogyan védekezzünk villámcsapás ellen?

Ha nagy villámlással járó vihar közeleg, vagy kap el minket, húzódjunk be valahová (ne magányosan álldogáló fa alá). A legjobb egy ház vagy egy üzlet. Ha gépkocsiban ülünk, az ablakokat zárjuk be, a fém részeket ne érintsük meg.

Hagyjuk el a kimagasló vagy exponált helyeket és kerüljük a nedves talajt, azonnal hagyjuk el a vízfelületeket.

Szintén kerüljük a kőomlás veszélyes szakadékokat. Villámcsapás ellen védekezhetünk úgy is, ha 10-30 centiméter vastag szigetelőrétegre állunk. Nem ajánlott öreg, magányosan álló fa alatt táborozni, mert a lezuhanó ágak összezúzhatják a sátrat, és a villámcsapás veszélye is itt a legnagyobb.

Mint megtudtuk: előfordulhat azonban, hogy olyankor kap el egy hatalmas vihar, amikor a legkevésbé számítanánk rá, ráadásul egy perc alatt jön, így még időnk sincs arra, hogy behúzódjunk valahová.