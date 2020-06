Tarnamérai csecsemőgyilkosság: a helyiek elítélik az anya tettét

Körülbelül nyolcvanan vettek részt az Önkéntes Segélyegyesület Tarnazsadányért elnevezésű civil szervezet által rendezett megemlékezésen és felvonuláson.

Mint azt korábban megírtuk: egy csecsemőholttestet találtak június 18-án délután Tarnaméra közelében. Ahogyan azt korábban lapunkban már megírtuk, erről a rendőrség adott tájékoztatást. A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság azonnal megkezdte az eset kivizsgálását.

A nyomozás során arra derült fény, hogy az élettelen kis testet az anyja rejtette egy bokor alá. A bűnüldözők egy, a helyszíntől nem messze lakó nőt vittek el kihallgatásra, valamint nőgyógyászati vizsgálatra. A többgyermekes asszony a helybeliek szerint már az elmúlt esztendő elején is terhes volt, de kisbabát akkor sem láttak nála. Jelenleg azt is vizsgálják, hogy valóban szült-e akkor, és ha igen, akkor mi történt azzal a gyermekével.

Koczka Ferenc, Tarnazsadány polgármestere a Heol kérdésére hétfőn elmondta, hogy egy 35 éves, halmajugrai állandó lakcímmel rendelkező, egyébként nagyfügedi származású nőről van szó.

– A kicsapongó életet élő, prostituáltként dolgozó anyának már több gyermeke is van. Egy tizenéves fia és egy körülbelül kilenc-, illetve egy hároméves lánya van, őket a nagymama neveli – tudatta a község első embere, hozzátéve, hogy az eset következtében mécsesekkel és felvonulással emlékeztek az újszülöttre Tarnamérán vasárnap.

A község irányítója arról is beszélt a Heolnak, hogy a hétvégi délutáni megemlékezést az Önkéntes Segélyegyesület Tarnazsadányért elnevezésű civil szervezet rendezte meg.

– Körülbelül nyolcvanan vettek részt a demonstráción, köztük az egyesület tagjai is, a helyszínt pedig a rendőrség biztosította. Az eseményen a magyar és a roma Himnusz is felcsendült, illetve vers hangzott el és beszédet is mondtak a jelenlévők, továbbá a csecsemő emlékére gyertyát gyújtottak – számolt be róla a Tarnazsadány első embere. Hangsúlyozta, hogy a megemlékezés előtti napon a képviselőtársaival együtt tették tiszteletüket és gyújtottak mécsest a helyszínen. Koczka Ferenc megjegyezte, a községben mindenki elítéli az anya tettét, hiszen megbocsáthatatlannak tartják azt, és bíznak benne, hogy előbb-utóbb megkapja a méltó büntetését.

A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi osztálya emberölés bűntett elkövetésének gyanúja miatt büntetőeljárást indított az asszony ellen. Az Agria Tv információja szerint egy cserépdarabbal vágta el a köldökzsinórt, majd a bokorba rejtette újszülött kisfiát a középkorú nő. A babára két nappal később bukkantak rá, akkor azonban már nem volt életben. A rendőröket a vérnyomok vezették el a kicsit megszülő nőhöz.

A többgyermekes asszonyt vasárnap letartóztatta a bíróság. Úgy ítélte meg, hogy a cselekmény kiemelt tárgyi súlyára, az elkövetés körülményeire, a gyanúsított lakhatási körülményeire és az akár életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabásának lehetőségére figyelemmel is indokolt a a legszigorúbb kényszerintézkedés, amelynek időtartama egy hónap. A döntést az ügyész, a gyanúsított és a védő is tudomásul vette.