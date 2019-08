Tévét, ventilátort és pénzt is lopott a 24 éves gyöngyösi férfi

A bűnügyi felügyelet személyi szabadságot korlátozó bírói engedélyes kényszerintézkedés a bűntények terheltjeivel szemben. E hatósági lépéseket a 2017-ben megalkotott, s a múlt évben július 1-jén hatályba lépett új Büntetőeljárási Törvény (Be.) szabályozza.

Július második felében már a harmadik bűncselekményét követte el az a 24 éves gyöngyösi fiatal, akivel szemben – ügyészi indítványra – bűnügyi felügyeletet rendelte el a bíróság. A kényszerintézkedés hátteréről dr. Konkoly Thege László, a Heves Megyei Főügyészség sajtószóvivője tájékoztatta a Heolt.

– A most bűnügyi felügyelet alá helyezett férfit a rendőrség vette őrizetbe, majd az Egri Járási Ügyészség a bíróságon kezdeményezte vele szemben a személyi szabadságot korlátozó bírói engedélyes kényszerintézkedés elrendelését há-

rom hónapra – sorolta az eljárás során történteket a szakember. – Az ügyészség indítványt tett arra, hogy a végrehajtás helyéül a bíróság a terhelt lakóhelyét jelölje ki azzal, hogy azt a gyanúsított kizárólag orvosi kezelés és hatósági idézésre történő megjelenés céljából hagyhatja el. Ez azt is jelenti, hogy köteles a tartózkodásra kijelölt ingatlan és az orvosi ellátása vagy hatósági intézkedés helye között a legrövidebb úton közlekedni és a tartózkodásra kijelölt ingatlanba az egészségügyi kezelést vagy hatósági intézkedést követően haladéktalanul visszatérni. Emellett a mozgását nyomon követő technikai eszközt is viselnie kell a lábán.

S hogy milyen jogellenes cselekedetekért kell majd a bíróság előtt felelnie az illetőnek? A még folyamatban lévő nyomozás eddig feltárt adatai szerint az idén több gyöngyöspatai lakóházba hatolt be jogtalanul annak érdekében, hogy azokból különböző értéktárgyakat tulajdonítson el. Idén május 28-án délután a nyitott konyhaablakon keresztül bemászott egy gyöngyöspatai házba. Nem sokáig kutakodott, hanem a hálószobából eltulajdonított egy 80 ezer forint értékű televíziót. Július 13-án este fiatalkorú társával közösen betört egy másik falubeli lakásba, ahonnan egy kézitáskát loptak el, melyben 25 ezer forint készpénz, valamint különböző személyes iratok voltak. A táskában talált bankkártyával az elkövetők röviddel később megpróbáltak egy helyi automatából készpénzt felvenni, de ez nem sikerült nekik. Július 21-én késő este besurranásos tolvajlásra adta a fejét: a nyitott kapun és bejárati ajtón át bement egy harmadik gyöngyöspatai lakóházba, majd onnan zsákmányként magával vitt egy 23 ezer forint értékű ventilátort.

– Mindezek alapján a rendőrség – folytatta az ügysorozat ismertetését a sajtószóvivő – háromrendbeli lopás vétségével gyanúsítja a notórius tolvajt. Az ifjúnak egyébként nincs szakképzettsége, ily módon rendszeres jövedelemmel se rendelkezik. Valójában magát az utóbbi időben vagyon elleni bűncselekmények sorozatjellegű és üzletszerű elkövetéséből tartotta fenn.

Dr. Konkoly Thege László arra is kitért, hogy a nyomozás a korábbi felderítési szakaszából – a tettesek kézre kerítését követően – immár a vizsgálati szakaszba lépett, amelyet az ügyészség irányít. A terhelt az elkövetkező negyedévben bűnügyi felügyelet alatt áll.

Ne hiúsíthassa meg a bizonyítást

Az új Büntetőeljárási Törvény 277. szakasza értelmében a terhelt – esetünkben a gyanúsított – ellen folytatott büntetőeljárásban akkor van bírói engedélyes kényszerintézkedés elrendelésének, meghosszabbításának és fenntartásának helye, ha megalapozottan gyanúsítható a bűntény megvalósításával, továbbá, ha megalapozottan feltehető, hogy megnehezítené vagy meghiúsítaná a bizonyítást. S elrendelhető a bűnismétlés megakadályozása érdekében is. Mint a sajtószóvivő kifejtette, a bűnügyi felügyelet a korábbi házi őrizetnek felel meg, azt – a letartóztatástól eltérően – nem büntetés-végrehajtási intézetben, hanem jellemzően a gyanúsított lakó-, vagy tartózkodási helyén hajtják végre.

Ajánlóképünk illusztráció, fotó: Shutterstock