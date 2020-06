Tizenkét évesen szeretett bele a társastáncba az egri tűzoltó

Kiss Róbert tűzoltó törzsőrmester hivatásos tűzoltóként, különlegesszer-kezelőként az egri tűzoltó-parancsnokságon teljesít szolgálatot. Róbert tizenegy éve tűzoltó, emellett a táncolás, versenyzés, táncoktatás az egész életét végig kísérte, hobbijáról és hivatásáról egyaránt szeretettel és szenvedéllyel beszél.

A törzsőrmester 2009-ben szerelt fel a hevesi tűzoltó-parancsnokságra beosztott tűzoltónak – írja a Katasztrófavédelmi Magazin. Mint megtudtuk: hamarosan megszerezte a szükséges képesítéseket, szivattyúkezelői vizsgát is tett, és gépjárművezetőként folytatta hivatását. 2012-ben, amikor a harmadik gyermeke is megszületett, Egerbe kérte az áthelyezését, azóta az egri hivatásos tűzoltókkal dolgozik. 2015-ben a különlegesszer-kezelői tanfolyamot sikeresen elvégezte, 2019-ben pedig befejezte felsőfokú tanulmányait a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetének Tűzvédelmi és Mentésirányítási szakán.

E komoly elfoglaltságok mellett a tánc mindig is különleges helyet foglalt el szívében.

„Tizenkét évesen szerettem bele a társastáncba, mikor szüleim elvittek az első órára” – mesélte a magazinnak Róbert. Tizennégy évesen aktívan versenyzett, évente mintegy huszonöt versenyen vett részt, kéthetente utazott az ország különböző helyszíneire. Szinte minden táncot kedvel, de ha egyet-kettőt ki kellene emelnie, akkor a latin táncok közül a szamba vagy a rumba, a standard táncok közül pedig a tangó lenne a kiválasztott.

„Mikor befejeztem a középiskolát, az élet úgy hozta, hogy munkát kellett vállalnom. A versenyzés időszakának vége lett, a tánc is eltűnt az életemből” – mesélte. Akkor még nem tudta, hogy ez nem marad így örökre, két év múlva ugyanis felkérték, hogy tanítson be egy koreográfiát egy középiskolai osztálynak, amely a szalagavatóra készült. Elfogadta a felkérést és ekkor jött az ötlet, hogy munka mellett táncoktatást is vállaljon. Munka után egri, nyíregyházi iskolákban

vállalta gyerekek oktatását. 2009-ben az egykori Magyar Testnevelési Főiskolán tánc szakedzői képesítést szerzett.

„Ekkor lettem tűzoltó is, de azt gondoltam, hogy megpróbálok a szabadidőmben a hobbimnak is élni, amelyet a hangulatáért is imádok. Az oktatás és a táncolás két különböző dolog, rájöttem, hogy szeretném átadni tapasztalataimat a fiatalabb

generációnak” – vallja meg mondta a törzsőrmester.

Megtudtuk azt is: az egyik füzesabonyi iskolában a néptánc és társastánc tanszék vezetője lett, itt minden héten akad munkája. Több tűzoltó kollégája is kérte már a segítségét, jellemzően esküvői táncokra tanította meg őket. Három gyermeke van, Regina, Róbert és Roxána, életének három meghatározó pontja.

„Egymást követték és így tették teljessé az életemet.” – mosolyog a táncos apuka. Velük is foglalkozott már, farsangi bálokra készítette fel őket, de előfordult, hogy egy bálon a fia helyettesített egy fiút, aki nem tudott megjelenni. „A hivatásomat azért választottam, hogy segítsek embertársaimon, mindig is éreztem, hogy képes vagyok rá. A tánc esetében is megtaláltam, hogyan tudok valami hasonlót csinálni” – mondja.

Egy egri intézményben fogyatékkal élők foglakozásain is részt vesz, természetesen táncot tanít nekik is, szabadidejében túrázik is velük, néha a családja is csatlakozik. „Nagy öröm az életben, hogy nemcsak a hivatásommal, hanem a hobbimmal is tudok segíteni az embereken: az életben éppúgy élvezem a megtett lépéseimet, mint tánc közben” – zárja a beszélgetést a táncos lábú különlegesszer-kezelő.