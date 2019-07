Több ittas motoros is balesetet okozott az elmúlt 24 órában

Hét baleset történt Heves megye útjain mindössze egy nap alatt.

Három anyagi káros és négy személyi sérüléses közúti közlekedési balesetről érkezett bejelentés az elmúlt 24 órában a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába – tájékoztatta a Heolt Soltész Bálint rendőrségi sajtóreferens.

Mint megtudtuk: a személyi sérüléssel járó balesetek közül, két esetben motorkerékpáros szenvedett balesetet. Mindkét esetben felmerült az ittasság gyanúja is. A rendőrök továbbá egy ittas motorkerékpárossal szemben is intézkedtek.

A hatóságok felhívják a figyelmet, az alkoholtűrő képesség egyénenként eltérő, de a közlekedési helyzetekre reagálást a legkisebb mérték is befolyásolja. Ittas állapotban a reakció megnő, a test mozgása lelassul és csökken a koncentráló-képesség. Az alkohol rossz hatással van a látóidegekre is, és már enyhén alkoholos befolyásoltság esetén is szűkül a járművezető perifériás látása.

A fentiekre tekintettel a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság felhívja a figyelmet, hogy a motorkerékpárosok is csak a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban közlekedhetnek!