Több mint kétezerszer vonultak 2018-ban megyénk tűzoltói

Ahogy azt már a Heol.hu olvasói megszokhatták, portálunk rendszeresen beszámol a megyét érinti tűzesetekről. Az új esztendőt átlépve készítettünk olvasóinknak egy összefoglalót arról, hogyan telt lánglovagjaink 2018-as éve.

Nagy Csaba, a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője arról tájékoztatta lapunkat, 2018-ban összesen 2414 káreseményhez riasztották a megyei katasztrófavédelem egységeit. Ebből 1302 tűzeset, 1112 pedig műszaki mentés volt.

– A tavalyi évhez viszonyítva közel tíz százalékkal csökkent a káresetek száma – közölte Nagy Csaba. – Tizenegy esetben kellett tűzvizsgálati eljárást indítani, melyeket le is zártak. Tűzoltóink 231 olyan káresetnél avatkoztak be ahol személyi sérülés is történt. A katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot 105 esetben riasztották tűzhöz, vagy műszaki mentéshez. Negyvenhét jelzés érkezett kéménytüzekkel kapcsolatban, amely 40 százalékkal kevesebb, mint 2017-ben.

A sajtószóvivőt megkértük: emeljen ki pár „emlékezetes” esetet a tavalyi évből.

– Augusztusban gyulladt ki egy családi házzal egybeépített melléképület Abasáron, a Zöldfa utcában, majd a lángok rövid időn belül két másik melléképületre is átterjedtek – emlékezett vissza. – A helyszínre nagy erőkkel érkeztek ki a hatvani és a gyöngyösi hivatásos tűzoltók, a füzesabonyi és a hevesi katasztrófavédelmi őrsök hivatásos tűzoltói, valamint az abasári önkéntes tűzoltók, akik a gyöngyösi katasztrófavédelmi kirendeltség-vezető irányítása mellett közös erővel, több oldalról támadva, négy vízsugárral oltották el a lángokat, majd hozzáláttak az épületek átvizsgálásához. Az égő melléképületekben több gázpalackot is tároltak, melyek közül néhányat sikerült a tűzoltóknak kihozniuk, a túlhevült palackokat azonban a helyszínre kért rendőrség készenléti egysége mesterlövészének kellett kilőnie. Az egységek a tűzoltás és a túlhevült gázpalackok kilövésének idejére az égő épületek környezetében álló ingatlanokból összesen ötvenöt embert menekítettek ki, akik a lángok eloltása után visszatérhettek otthonaikba. Az eset során senki nem sérült meg.

Nagy Csaba a tavalyi év második legnagyobb akciójaként emlegeti a hatvani, Csányi úti hulladékfeldolgozó-esetét.

– A feldolgozóban tizenötezer szelektív hulladékbála gyulladt meg – mesélte. – A hatvani, a gyöngyösi, valamint az aszódi katasztrófavédelmi őrs hivatásos tűzoltóit és a katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot riasztották a tűzhöz. A nagy erőkkel kivonuló tűzoltó egységek több oldalról, hét vízsugárral kezdték meg az oltást. A lángokat sikerült elfojtani másnap reggelig, de a felhevült hulladék izzását nem tudták megállítani.

A hatvani és a gyöngyösi tűzoltóegységek felváltva, három napon keresztül, éjjel-nappal azon dolgoztak, hogy az izzó bálákat szétbontsák, majd azok végleges oltását elvégezzék.

– Munkájukat munkagépek is segítették – emlékezett vissza Nagy Csaba az esetre. – Amikor a füstölés a szét nem bontott báláknál

felerősödött, a szakemberek habtakaróval borították be az izzó részeket a környezeti terhelés csökkentése érdekében. Az oltási munkálatokkal párhuzamosan a katasztrófavédelmi mobil labor folyamatos méréseket végzett a hulladéktelepen és a környező településeken. A térségben azonban egészségre káros koncentrációban veszélyes anyagot nem jeleztek a műszerek.

A 2018-as évben több olyan esetről is beszámoltunk, amely során kigyulladt családi házhoz vonultak a lánglovagok. Előfordult ilyen többek között Verpeléten, Istenmezején, Kálban, Karácsondon, Egerben, Gyöngyösön.

Tragédia sajnos a tavalyi évben is akadt. Augusztusban számoltunk be arról: Lőrinciben bennégett egy ember egy családi házban. Mint megírtuk: a szomszéd még hallotta, hogy kiabál az égő házban egy 54 éves férfi. Az egyik szomszéd lett figyelmes a füstre munkából hazafelé menet. A férfit nem sikerült kimenteni az égő épületből.

Szintén nagy tűzesetnek számított, amikor tíz hektárnyi lábon álló gabona gyulladt ki júniusban Füzesabonynál. Az oltásba bekapcsolódott a megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is, velük együtt összesen 18 tűzoltó dolgozott a lángok megfékezésén. Mintegy negyven perces megfeszített munka árán sikerült megakadályozni a lángokat.

Szeptemberben Tiszanánán égett le teljes terjedelmében egy hetvenöt négyzetméteres lakóház. Mivel a ház lakhatatlanná vált, az épület öt lakója hozzátartozóknál kapott elhelyezést. Mint megtudtuk, feltehetően egy kábítószeres fiatalember szívhatta le a benzint a kismotorból a verandán, majd odakint rágyújtott. A szomszédban lakó fiú arca, valamint karja égett meg.