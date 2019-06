Több mint száz segélykérő hívás érkezett a vasárnapi vihar után megyénk tűzoltóihoz

Heves megyében összesen tizenhét települést érintett és okozott károkat a vasárnap kora délutáni vihar. Több helyen a házakba is betört a heves esőzés után felduzzadt csapadék, sok ingatlant, udvart, garázst, pincét árasztott el a víz, több helyen is járhatatlanná váltak az utak.

A legsúlyosabban Egerszólát, Sirok, Bükkszék és Novaj településeket érintette az özönvíz, vasárnap és hétfőn közel százharminc segítségkérő bejelentés érkezett a megyei műveletirányítási központba. Vasárnap délután a települések polgármesterei a védekezési munkálatokat azonnal megkezdték, mindenhol mozgósították a lakosságot, valamint ahol szükségessé vált, elrendelték a helyi vízkár elleni védekezést – számolt be a Heves Megyei Katasztrófavdélem holnapján.

Mint írják: a katasztrófavédelem szakemberei a helyszínen segítették az önkormányzati vezetőket, homokzsákokat szállítottak a helyszínre és nagyteljesítményű szivattyúkkal támogatták a védekezési és kárfelszámolási munkát. A védekezésben rész vettek az érintett települések önkéntes tűzoltó egyesületei, valamint a települési önkéntes mentőcsoportok.

A hirtelen összefolyt csapadék jellemzően a települések legmélyebb pontjain duzzadt fel, több utcát is elárasztott a víz, villámárvizet okozva, továbbá befolyt az udvarokba, házakba, pincékbe, garázsokba. Több helyen az egy méteres magasságot is elérte a beáramló víz. Az egri, pétervásárai, füzesabonyi hivatásos tűzoltók mellett a recski, terpesi, bükkszéki, füzesabonyi, jászszentandrási önkéntes tűzoltók, valamint az Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport tagjai folyamatosan szivattyúzták az ingatlanokban felgyülemlett esővizet. A munkálatok hétfő késő estig tartottak. A legtöbb segélykérő hívás Novaj és Egerszalók településekről érkezett. A lakosság is aktívan részt vett a kárelhárításban és kárfelszámolásban, munkagépekkel tisztították az átereszeket, eltávolították a hidaknál felgyülemlett hordalékanyagot, ahol szükséges volt, homokzsákokkal védekeztek.

A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alábbi magatartási szabályokra hívja fel a figyelmet, melyeket ajánlatos betartani a heves esőzés utáni hirtelen bekövetkező áradáskor:

-Mindig meneküljön magasabb területre, dombra

-Kerülje ki az árkokat, vízmosásokat, patakokat

-Ha gépjárműben ül, soha ne akarjon átkelni a vízen. Keressen másik utat

-Ha a gépjármű lefullad, azonnal hagyja el, és meneküljön magasabb területre. Ne feledje, inkább ázzon el, minthogy a járműben veszítse életét

-Éjszaka legyen fokozottan óvatos kedvezőtlen időjárási körülmények esetén, mert a hírtelen áradást ilyenkor a legnehezebb észrevenni

-Ha a víz már a bokája felett van, álljon meg és forduljon vissza, keressen másik utat

-Ne keljen át elárasztott területen, a víz mélysége csalóka lehet. A hirtelen áradás alámoshatja az utakat és egy nagyobb gödörbe esve csapdába kerülhet

-Az áradás után, ha az élelmiszer vízzel érintkezett, azonnal dobja ki. Forralja fel az ivóvizet fogyasztás előtt. Ha kétségei vannak az ivóvíz tisztaságával kapcsolatban, azt jelezze a hatóság felé. A vizet ért elektromos berendezéseket ellenőrizze, használat előtt szárítsa ki! Az áradás levonulása után, a takarítást követően el kell végezni az ingatlanok szükség szerinti fertőtlenítését.