Toronydaruból mentettek a gyakorlaton a tűzoltók az egri várban (fotókkal, videóval)

Látványos felkészítő gyakorlatot tartott a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szerda délután az Egri Vár Zárkándy-bástyájánál.

A gyakorlatozó tűzoltók egy toronydaruból mentettek egy férfit, aki a feltételezés szerint eszméletét vesztette. A hivatásos egységek a bajba jutott életmentését emelőkosaras gépjárművel, a mentési csoportot alkotók pedig úgynevezett alpintechnikai eszközök segítségével hajtották végre a nem veszélytelen beavatkozást. A gyakorlat elérte célját, a lánglovagok ezúttal is kimondottan hasznos tapasztalatokkal lettek gazdagabbak.

A magassággal és a tikkasztó hőséggel is megküzdöttek a tűzoltók a katasztrófavédelmi gyakorlaton, amely több mint két órán keresztül tartott a Zárkándy-bástyánál. A feltételezés szerint a hat tonnás toronydaru kezelője rosszul lett, a helyszínen tartózkodók ezért a tűzoltók segítségét kérték. Még ha csak gyakorlatról is volt szó, a feladat így is alaposságot és bátorságot igényelt.

Először az Agria Speciális Mentő- és Tűzoltó Csoport munkatársai másztak fel a daru létráján, ahol kiépítették a kötélpályát, amelyen keresztül aztán leengedték a bajba jutottat. Utánuk az egri hivatásos tűzoltók végezték el a műszaki mentést.

Nagy Csaba megyei katasztrófavédelmi sajtószóvivő portálunknak elmondta: – A gyakorlatokon mindig a cél a legfontosabb. Ebben az esetben az, hogy a hivatásos állomány és a katasztrófavédelem irányítása alatt álló mentőszervezetek készség-szinten elsajátítsák a magasból történő tűzoltás és életmentés taktikai elemeit.

Megtudtuk azt is, hogy a gyakorlaton csaknem húsz tűzoltó vett részt.