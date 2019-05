Tragikus krónika az M3-asról: fekete hónap volt ez a sztrádán

Az elmúlt egy hónapban sajnos szemmel látható módon megszaporodott Heves megyében – kiemelten az M3-as autópályán – a balesetek száma.

Az autópálya Budapest irányába vezető oldalának 52-es kilométerében Hatvan közelében történt május 10-én az a baleset, amelyben három gépjármű tisztázatlan körülmények között összeütközött, egy személy szenvedett orvosi ellátást igénylő sérülést.

Május 5-én tömegbaleset történt az M3-as szintén Budapest felé vezető irányában, Hatvan közelében. A gépjárművek ebben az esetben is tisztázatlan körülmények között ütköztek össze. Egy nappal előtte az autópálya 81-es kilométerében – Gyöngyöshalász közelében – két gépjármű szenvedett balesetet. Az eset következtében két ember sérült meg.

Halálos baleset is történt az autópályán még április 26-án, amikor is autóbusznak csapódott egy személygépkocsi az M3-as Budapest felé vezető oldalán, Nagyút közelében, a Kisasszonytéri pihenőhelyen. A személyautóban utazók közül ketten – egy férfi, és egy nő – életüket vesztették. Az autóban egy 4 éves kisgyermek is utazott, őt mentőhelikopter szállította kórházba.

Az autóbuszon 56 utas volt: gyerekek és kísérőik, akik Budapestre kirándultak. A járművön senki sem sérült meg. A család esküvőre tartott a baleset idején, az anyuka előző házasságából született két nagylány az apjukkal indult volna utánuk. A kisfiú idősebb, 21 éves nővére már három éve elment otthonról de a tragédia után hazaköltözött a nagyszülőkhöz, ahol együtt nevelik a kisfiút.

Április 22-én, húsvéthétfőn három jármű ütközött össze az M3-as autópályán, április 9-én pedig egy személyautó csapódott neki a szalagkorlátnak. Mindkét estben voltak sérültek. Az ezt megelőző napokban a pálya Budapest irányából vezető oldalán, Gyöngyöshalász térségében egy kisteherautó – szintén tisztázatlan körülmények között – tért le a pályáról és felborult. A balesetben egy személy könnyebben, egy pedig súlyosan megsérült. Az egyik sérültet – akiért mentőhelikopter is érkezett – a tűzoltóknak kellett kiemelniük a roncsból.