Tavaszi havazás, tűz vasútállomáson, állattartó telepen: akadt bőven munka

Az év legjelentősebb eseményeiről Nagy Csaba tű. főhadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivő adott tájékoztatást a heol.hu-nak.

– Mennyi esethez riasztották 2017-ben a tűzoltókat? Hogyan alakultak a számok az előző évekhez képest?

– December 13-ig 2594 alakalommal riasztották Heves megye tűzoltóit. 1489 riasztás tűzesethez történt, 1105 műszaki mentéshez. A riasztásokból 440 téves jelzés volt, melyből tűzjelzőhöz 240 esetben riasztották a tűzoltókat. Megállapítható hogy a 2016-os évhez képest a tűzesetek és a műszaki mentések száma is növekedett. 2016-ban egész évben 1237 tűzesethez és 926 műszaki mentéshez hívták az egységeket. Az idei évben a téves jelzések száma csökkent az előző évhez képest, hiszen 2016-ban 571 téves jelzésből 432 esetben tűzátjelzők adtak le téves jelzést.

– Melyik volt a legnagyobb tűzoltói beavatkozói szakmai tudást igénylő tűzeset?

– A megyei műveletirányítás október 14-én hajnalban kapott jelzést, miszerint Kálban a Vasút utcában, a pályafenntartó épületéből füst csap ki és az épület mellett gépjárművek parkolnak. A kapott információk alapján a műveletirányítók a hevesi és a füzesabonyi katasztrófavédelmi őrsök egységeit riasztották. A füzesabonyi tűzoltók kézi erővel több gépjárművet is eltoltak biztonságos távolságba, ezzel megmentve azokat a hő és tűz általi károsodástól. Az épületben gázpalackokat is tároltak, több a tűzben, a nagy hőterhelés hatására felrobbant. Az áramszolgáltató egysége 5:07-kor kiért és megállapította, hogy az épület elektromos táplálása a hálózatuktól függetlenül a MÁV rendszeréről történik. A műveletirányítás folyamatos kapcsolatban állt a MÁV központi diszpécserszolgálatával, együtt szervezték az épület és a nagy hőterhelésnek kitett vasúti felsővezeték áramtalanítását. Ez nem volt egyszerű feladat, hiszen az égő épület és a veszélyeztetett vasúti felsővezeték két különálló rendszerből kapták az elektromos táplálást. Mivel az égő épület a MÁV saját elektromos hálózatáról kapta az áramot, ezért a hálózatot jól ismerő szakembert kellett elérni és a helyszínre kirendelni. Az eset során senki nem sérült meg, a tűz a vasúti közlekedésben viszonylag rövid ideig okozott fennakadást. A beavatkozás vezetőjére minden esetben nagy teher hárul, így volt ez ebben az esetben is. Az oltás és mentés végeztével az ő felelőssége az is, hogy minden tűzoltó épségben, sérülés nélkül térjen vissza a laktanyába. Jelen esetben, azt követően, hogy egyértelműen kiderült, hogy ember nem tartózkodik az égő épületben, a tűzoltás vezetője addig, amíg teljesen meg nem bizonyosodott arról, hogy az épület nincs áram alatt, a tűzoltókat nem engedte be a tűzbe, hogy onnan is oltsák, mert ha egy vízsugár eléri a villamos hálózatot, a sugárcsövet tartó tűzoltót áramütés érheti, ami tragédiához vezethet. Ezzel a döntésével a beavatkozó tűzoltók életét védte.

– Milyen jelentős változások történtek a megyei katasztrófavédelemnél?

– A Hevesi Katasztrófavédelmi Őrsön február 20–án, a Pétervásárai Katasztrófavédelmi Őrsön november 7-én egy új magyar gyártású Heros-Rába Aquadux–X 4000-es tűzoltó gépjármű kezdte meg a szolgálatot. A jármű megfelel minden korszerű szabvány előírásainak, négyezer literes víztartállyal rendelkezik, felépítménye korrózióálló anyagból készült. Heves megyében így már három új tűzoltó gépjármű szolgál, Hatvanban, Hevesen és Pétervásárán. A Pétervásárai Katasztrófavédelmi Őrs 2014. április 1 óta látja el a térség, benne huszonkilenc település mentő tűzvédelmét. Kialakítása szakmailag nagyon indokolt volt, hiszen azon a vidéken voltak úgynevezett „fehér foltok”, ami azt jelentette, hogy a tűzoltók csak harmincöt-negyven perc alatt értek ki Egerből vagy Salgótarjánból, a nagyobb távolság miatt. Az őrsön fél raj szolgál egy gépjárműfecskendővel. Hatszázharminc négyzetkilométernyi területen, közel huszonnyolc ezer ember számára biztosítja, hogy húsz percen belül megérkezzen a segítség, ha szükség van rá. A térségben több ipari létesítmény is található és az elmúlt évek vonulási statisztikái bizonyítják az őrs létjogosultságát, és hogy meghatározó szerepet tölt be egy estlegesen bekövetkező tűzesetnél, balesetnél. Az új, korszerű gépjármű nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környéken élő emberek nagyobb biztonságban legyenek.

– A hatósági szakterületen jelentős változás volt ebben az évben, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások hatósági és szakhatósági ügyintézése átkerült a megyei hatósági osztályra. Országos viszonylatban is jelentős számú kiemelt létesítmény épül megyénkben, melyek hatósági és szakhatósági ügyeit intézik. A hatósági munka támogatására -egy projekt keretein belül- 16 új, kétmonitoros munkaállomást, laptopokat, mobil nyomtatókat és fényképező gépeket kaptunk.

– A készenléti állomány kommunikációját támogató EDR rádiók cseréjét valósították meg ebben az évben. Heves megyébe 149 darab új, Sepura típusú kézi rádió került központi beszerzésből.

– Milyen jelentősebb eseteknél kellett beavatkozni idén a tűzoltóknak?

A havazás és az erős szél miatt április 19. és 22. között folyamatosan érkeztek a segélyhívások a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság műveletirányítási ügyeletére. Negyvennél is több esetben volt szükség a hivatásos tűzoltók munkájára a négy nap alatt.

Jellemzően úttestre, vagy vezetékekre dőlt fák és letört faágak miatt hívták a tűzoltókat. A beavatkozások zöme Gyöngyös-Mátraháza térségében történt, de Heves megye több településére is riasztották a tűzoltókat veszélyesen megdőlt fákhoz. A káresetek felszámolásában nagy segítséget nyújtottak a Mátra Mentőcsoport tagjai is.

Szeptember elsején teljes terjedelmében égett egy körülbelül ezer négyzetméteres épület egy állattartó telepen, Hevesvezekény külterületén. A füzesabonyi, a hevesi és a jászberényi hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett, több oldalról támadva közel egy óra alatt körülhatárolták és megfékezték a tüzet, majd hozzáláttak az utómunkálatokhoz, hogy a még izzó, parázsló részeket is eloltsák. Az egységek a tűzből egy oxigénpalackot is kihoztak. A tűzben senki nem sérült meg. Az esettel kapcsolatosan a megyei katasztrófavédelem tűzeseti helyszíni szemlét folytatott le.

– Önkéntesek, mentőcsoportok hogyan segítették a munkát?

– Az önkéntes tűzoltó egyesületek 307 alkalommal segítették a hivatásos tűzoltók munkáját. Az önkéntes tűzoltóságok növelik a közbiztonságot és biztosítják, hogy a helyismerettel rendelkező segítség a közelből érkezzen. Heves megye 121 településén összesen huszonkét önkéntes tűzoltó egyesület működik. Heves és Nógrád mentőcsapata szeptemberben egy 36 órás gyakorlatot követően újabb öt évre megszerezte a nemzeti minősítést, mely alapján továbbra is végezhetnek Magyarországon belül a minősítésüknek megfelelő tevékenységeket, akár zárt kárterületen is. Az áprilisi hóhelyzet miatt kialakult rendkívüli eseményeknél a Mátra Megyei Mentőcsoport tagjaiként a Mátrában a Kékes Kutató Mentő Alapítvány, a Bükkben pedig az Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport segítette a hivatásos egységek kárfelszámolási munkáját napokon keresztül.