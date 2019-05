Új, digitális fejlesztésekkel is kimagaslóak megyénk ítélkezési mutatói

Az újdonságok a munkakörülményekben, az eljárásjogi szabályozásban, továbbá a fejlesztések jellemezték szűkebb hazánk bíróságainak elmúlt évi munkáját. Visszaköltözött a törvényszék a felújított, varázslatos egri törvényházba. Megnyílt hazánkban, elsőként Egerben az ügyfélközpont, digitális eszközök teszik gyorsabbá a bírák tevékenységét, könnyebbé az ügyfelek tájékozódását. Minderről dr. Nyiri Beátát, az Egri Törvényszék elnökét kérdeztük.

– Az előző esztendő több szempontból is kiemelkedő volt a törvényszék életében. Ezek egyikeként április 3-án adták át ünnepélyesen a megújult egri törvényházat, a város pompás igazságügyi palotáját. Sikerült-e már belakniuk a bíráknak, a többi dolgozónak? Mennyire segítette ez a várt változás a munkájukat?

– Az előző év legjelentősebb történése a visszaköltözésünk volt a törvényházba. Olyan épületbe térhettünk vissza, amely a XXI. század követelményeinek mindenben megfelel, de pompájában a múltat varázsolja vissza, valódi igazságügyi palota lett. A jót, a kényelmeset könnyű megszokni, így pillanatok alatt be tudtuk lakni. Hiszem, hogy a környezet, amelyben dolgozik valaki, hatással van munkájára is. Csodálatos környezetben a munka is könnyebben megy. Aki visszaemlékszik a három-négy évvel ezelőtti időszakra, az tudhatja, milyen hideg volt a folyosókon, az ügyfelek sokszor fáztak, ha tárgyalásra várakoztak. Most barátságos, meleg folyosó várja őket. Mindezt a pénztárcánkon sem érezzük meg, mert a rekonstrukció keretében törvényszékünk a legmodernebb technológiával működő, környezetbarát napelemrendszerrel is gazdagabb lett. Így ez a rendkívül pozitív változás a számlánkat nem növelte meg. A tárgyalótermekbe felszerelt modern technika a bírák munkáját jelentősen segíti.

– Egerben alakították ki az országban elsőként az ügyfélközpontot. Hogyan vélekednek róla a munkatársai, s legfőképpen elégedettek-e az ott nyújtott szolgáltatásokkal az ügyfelek?

– A megújult törvényházban nyílt meg hazánkban az első, egységes elveken alapuló ügyfélközpont. Erre nagyon büszkék vagyunk. Itt az ügyfelek számára kulturált, kényelmes, egyszerűbb és gyorsabb ügyintézési körülményeket teremtettünk. Nagyon fontos, hogy az ügyfélközpontban az ügyfelek mindent egy helyen tudnak intézni, és nemcsak a törvényszéki, de a járásbírósági iratokat is meg tudják tekinteni. A visszajelzések alapján nem igazán fordult még meg az ügyfélközpontunkban elégedetlen ügyfél. Az ott dolgozó tisztviselők minden ügyszakban tudnak felvilágosítást adni. Az ügyfelek addig sem unatkoznak, amíg várakoznak, kiadványokat nézhetnek, interaktív módon információkhoz juthatnak.

– Ahogy a törvényszék ­elnöke múlt év novemberében fogalmazott, digitális forradalom ment végbe a bíráskodásban, amelyben vezető szerep jutott Heves megyének. Mik voltak ennek a legfőbb elemei, mennyiben gyorsítják az eljárásokat, az ügyintézést, miként tudták az új eszközök alkalmazását elsajátítani szűkebb hazánk bíróságainak munkatársai?

– Valóban digitális forradalom ment végbe. A bíróságok első exportcikkévé is vált a Digitális Bíróság Projekt keretében kidolgozott fejlesztés, amelyben az Egri Törvényszék bírái aktívan részt vettek. Nagy a nemzetközi érdeklődés ugyanis a magyar megoldások iránt, mert a megvalósuló informatikai fejlesztések következtében Magyarország a világ bíróságainak élvonalába került ezen a téren is. Az Egri Törvényszék élenjáró harcosa volt a digitalizációnak. Mindez kedvező a bírók, az ügyfelek számára is. Utóbbiak saját ügyükben az iratokat az otthonukban a nap 24 órájában tanulmányozhatják. Ehhez nincs másra szükségük, mint egy mobil eszközre. A bírók számára a teljes digitális akta elérhető, így nem kell hazacipelniük az iratkötegeket ahhoz, hogy felkészüljenek a tárgyalásra, vagy otthon is tudjanak dolgozni, hanem a mobil eszközükön – amit 2018-ban mindegyiküknek biztosítottunk – elérhető a teljes iratanyag. A digitalizáció mindenképpen gyorsítja, olcsóbbá teszi az eljárásokat. Az új eszközök használatához oktatásokat szerveztünk a bíráknak.

– Milyen vélemények futottak be az ügyfelektől a technikai újításokról?

– Azok között nagyon fontos a távmeghallgatási rendszer kiépítése, ami szintén nálunk valósult meg először. A megújult törvényszék három tárgyalótermében is működik már. Ennek segítségével a személyes jelenlétük nélkül tudunk meghallgatni ügyfeleket, így ez jó az ügyfeleinknek, hiszen nem kell Egerbe utazniuk például Zalaegerszegről. Elég a Zalaegerszegi Törvényszékre bemenniük, ahol e rendszer segítségével meg tudjuk őket kérdezni. Ez a Via Video rendszer nagyon népszerű az ügyfelek, de a bírák számára is. Az év végére minden járásbíróságon és törvényszéken kialakítják ezt a rendszert.

– A törvényszék elnöke miként foglalná össze a megye bíróságainak elmúlt évi tevékenységét a főbb szakmai mutatószámok tükrében?

– Törvényszékünkön az érkezett ügyek száma csak enyhén csökkent. A nempereseké emelkedett, a pereseké enyhén mérséklődött. Tavaly több mint 35 ezer ügy futott be a törvényszékre, a járásbíróságainkra, s a ­Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra. Közel ezer peres üggyel többet fejeztünk be, mint amennyi jött, így több mint 20 százalékkal csökkent a folyamatban maradtak száma. Egy dolgozó bíróra vetítve minden bíránk 539 ügyet fejezett be tavaly, pedig nem voltunk könnyű helyzetben. A járásbíróságra érkező büntető-, illetve másodfokú büntető- és polgári ügyek száma is országosan a legmagasabb volt megyénkben. Bíráink jól teljesítettek, ilyen terhelés mellett is az érkezettnél több ügyet fejeztek be. Másik nagyon fontos eleme a működésünknek a másodfokú eljárások tükrében mérhető. Heves megye bírái nemcsak mennyiségileg teljesítettek nagyon jól, hanem minőségi munkát is végeztek. Az ügyek közel 90 százaléka első fokon jogerőre emelkedett, a maradék 10 százalékot fellebbezték meg csak az ügyfelek. A másodfokú procedúrákat nézve megállapítható, hogy azok 95 százaléka járt jogerős befejezéssel, s csak az öt százaléka került vissza az első fokra hatályon kívül helyezés miatt. Ez szintén kimagasló, jó eredmény, ami a bíráinkat dicséri.

– A törvényszék a Családbarát munkahely cím tulajdonosa. A kartársai is elégedettek az ezt erősíteni szándékozó intézkedésekkel?

– Nagyon büszke vagyok arra, hogy a bíróságunkon folyó kiváló szakmai munkán túl bíróságunk már másodszor nyerte el tavaly a Családbarát munkahely címet. Ez azért fontos, mert a dolgozói elégedettség növelése fontos megtartóerő. Aki rosszkedvűen megy dolgozni, közel sem tud olyan jó teljesítményt nyújtani, mint egy elégedett munkatárs. A családbarát intézkedések, azon túlmenően, hogy egy jó munkahelyi légkör megteremtésében segítenek, a családalapítás gondjait is próbálják enyhíteni. A munkatársak körében népszerűek, így úgy gondolom, a kartársaim elégedettek azokkal.

– Melyek az idei év ­elkövetkező hónapjaira szóló legfőbb szakmai kihívások?

– Az idei esztendő legfontosabb feladatai közül kiemelném a Digitális Bíróság Projekt széles körű gyakorlati megvalósítását, valamint annak népszerűsítését az ügyfelek körében. Fontos cél az elkövetkezőkben is az időszerűség növelése, a hosszú pertartamú ügyek számának további csökkentése is, s a magas szintű szakmai színvonal fenntartása. A Nyitott Bíróság programot is szeretnénk folytatni. Nagyon népszerű volt az új törvényház átadását követően a Törvényházi séták programunk, amelyen több mint háromezer állampolgár, diák tekinthette meg a felújított épületet. Az új eljárási kódexek hatályba lépésével még nem szűnt meg a feladatunk, a felmerülő új problémák, jogalkalmazási kérdések megvitatása, megoldása ­központi teendőnk. Miután 2020. január 1-jétől teljes egészében a NAV-hoz kerül a törvényszéki végrehajtás, erre is fel kell készülnünk. Reményeink szerint a 2019-re kitűzött célokat maradéktalanul meg tudjuk valósítani, s a múlt évihez hasonlóan sikeres esztendőt zár­hatunk.