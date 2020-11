Üvöltözve rángatták, majd halálosan megfenyegették az iskolai tánctanárt

Eredetileg társtettesként elkövetett, közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette és erőszakos cselekménnyel fenyegetve elkövetett zaklatás vétsége miatt emelt vádat a Hevesi Járási Ügyészség egy nagymama és egy fiatalabb férfi ellen. A vádat az ügyész az előkészítő ülésen módosította.

A két terhelt a Hevesi Járási Ügyészség vádirata szerint egy, a dél-hevesi térségben működő általános iskolában követte el a bűncselekményt. A vádhatóság módosított álláspontja szerint a vádlottak társtettesként elkövetett közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettét valósították meg éppen több mint egy esztendeje, november 13-án.

A vádindítványba foglalt tényállás szerint a két női sértett egy általános iskolában dolgozik, az egyiküket tánctanárként, a másikukat pedig iskolatitkárként foglalkoztatja az intézmény fenntartója. A tánctanár nevelői-oktatói munkát végez, így a Büntető Törvénykönyv megfelelő rendelkezése alapján közfeladatot ellátó személynek számít.

A cselekmény maga 2019. november 13-án azzal kezdődött, hogy az elsőrendű vádlott unokája táncórán vett részt, azonban az órai munkából kivonta magát, helyettes inkább a társait piszkálta, ütögette, ezért a tánctanár fegyelmezni kezdte.

A későbbi fejlemények azzal hozhatók összefüggésbe, hogy a gyermek a táncóráról hazament, s otthon hozzátartozóinak beszámolt a történtekről. Később meg is jelentek az oktatási intézmény épületében a vádlottak. Mindketten már az épület folyosóján hangoskodni kezdtek, trágár módon szidalmazták a tánctanárnőt. A nagymama, a büntetőügy elsőrendű vádlottja, többször is a sértett arcába hajolva üvöltött, irányába fejelő mozdulatot tett. A nagymama az oktató bal felkarját is megragadta és megszorította, azt csak az igazgatóhelyettes és a másik sértett, az iskolatitkár közbelépésére engedte el.

Nem maradt tétlen a másodrendű terhelt sem: szidalmazta a sértettet és a többi tanárt is. A férfi többször is a tanárnő felé hajolva, erőteljesen gesztikulálva kiabált. Amikor a vádlottak a magatartásukkal felhagytak, még távozóban is ordítoztak. A másodrendű ráadásul a két női alkalmazott megölésével is fenyegetőzött.

A Hevesi Járásbíróság a november 17-én megtartott előkészítő ülésen meghallgatta a vádlottakat, akik fenntartották a nyomozás során tett vallomásukat és továbbra is tagadták a bűncselekmény elkövetését – tudtuk meg Hoszné dr. Nagy Tímeától. Az Egri Törvényszék sajtóosztályának a vezetője arról is tájékoztatott, hogy a tárgyaláson a bíróság – a terheltek meghallgatását követően – lejátszotta az iskolai térfigyelő kamera felvételét, amely rögzítette a történteket.

Mindkét hozzátartozó azonban a kamerafelvétel megtekintését követően is fenntartotta a nyomozás során tett vallomását. Továbbra is tagadták a terhükre rótt bűncselekmény elkövetését. A bíróság a tárgyalás további szakaszában meghallgatta az ügyész, a vádlottak és védő által indítványozott hét tanút is, majd az ülést iratismertetésre, perbeszédekre és ítélethirdetésre elnapolta.

