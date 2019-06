Videó az M3-asról: még mindig mentik a hídról lógó kamiont

A helyszínen továbbra is egész pályás útzár van érvényben.

Mint arról korábban már beszámoltunk, anyagi káros közlekedési baleset történt az M3-as autópálya 150 km-es szelvényében, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megye határában reggel 7.35-kor: egy pótkocsis járműszerelvény az M3-as autópályáról az M30-as autópályára hajtott volna fel, amikor a szalagkorlátnak ütközött. Személyi sérülés nem történt.

A mentési munkálatok délután négy óra tájékán is zajlanak – számolt be róla Facebook-oldalán az Agria TV. Mint írják, jelenleg is próbálják a kamiont leemelni a szalagkorlátról. Új darut hoztak, a másik ugyanis elromlott. Még órákig tarthat az útlezárás.

A mentésről a Budapesti Autósok Közössége tett közzé videót a Facebookon: