Videón a 24-es főúti motoros baleset, a férfit kórházba szállították

Hirtelen fékezés következtében a motoros megdőlt és az előtte lévő kocsinak csapódott.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, baleset történt vasárnap délután a 24-es főúton Parádnál, ahol egy férfi motorkerékpárjával autónak ütközött.

Az Agria Tv információi szerint Parádsasvár irányából Parád felé közlekedett egy személyautó, amelyik egy bal oldali parkolóba kívánt szabályosan bekanyarodni. A mögötte érkező kocsi lassított a forgalmi ok miatt. Ezt a kocsit 2 motoros is kikerülte jobbról, azonban a harmadikként érkező későn vette észre. A hirtelen fékezés következtében a motor megdőlt, valamint az előtte lévő kocsinak csapódott. Az becsapódás következtében, a még mindig csúszó motor és vezetője egy szemből érkező kocsival is ütközött.

A motoros férfi az eset következtében könnyebb sérüléseket szenvedett.