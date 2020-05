Vödörben összegyűjtött vizeletét zúdította haragosa udvarára a tarnaleleszi nő

A hatóság akkor rendel el nyomozást büntetőügyben, ha a hivatalból begyűjtött információk bűntény gyanújára utalnak, illetve, ha közvádra üldözendő cselekmény miatt bárki feljelentést tesz. A feljelentésekben foglaltak sorsáról kérdeztük a Heves Megyei Főügyészség sajtószóvivőjét.

Dr. Konkoly Thege László címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész zaklatási esetek segítségével mutatja be, mikor utasítható el feljelentés, és ki hogyan tehet panaszt e határozat ellen.

– A feljelentés akkor utasítható el, ha már abból kiderül – magyarázza –, hogy a feljelentett cselekmény nem bűncselekmény, annak a gyanúja hiányzik, büntetendőségét kizáró vagy megszüntető ok áll fenn, illetve azt már jogerősen elbírálták.

Hozzáfűzi, hogy a feljelentés elutasításáról a hatóság határozatot hoz, amit kézbesít az érdekelteknek. Ez ellen nyolc napon belül panasszal lehet élni. A panaszt az ügyészség bírálja el. Ha alaposnak tartja, a bűnüldözők határozatát hatályon kívül helyezi, és maga rendeli el a nyomozást.

– Ez történt például Gyöngyösön is, ahol egy társasházban élő férfi zaklatás vétsége miatt jelentette fel a fölötte lakót – eleveníti fel a sajtszóvivő az esetet. – Utóbbi, a feljelentésben leírtak szerint, tavaly november óta rendszeresen háborgatja őt azzal, hogy az éjszakai pihenést ellehetetlenítő hangerővel órákon át bömbölteti a zenelejátszóját, közben a padlót kopogtatja, döngeti. A rendőrkapitányság bűncselekmény hiányában elutasította a feljelentését, mivel úgy ítélte meg, hogy a szomszéd magatartása nem tényállásszerű, mert az nélkülözi a mindennapi életvitelbe történő önkényes beavatkozás célzatát. Emiatt csupán csendháborítás szabálysértéseként értékelték a sértett által előadottakat.

A Gyöngyösi Járási Ügyészség a panaszt alaposnak találta. Az tartalmazta ugyanis, hogy a feljelentett korábban még meg is fenyegette a férfit, amikor az rendőrt hívott a házhoz, emiatt a sértett egy idő óta félelemben kénytelen élni.

– Az ügyészség azt állapította meg, hogy a feljelentésben és a panaszban foglaltak együttesen elegendő adatot tartalmaznak a büntetőeljárás megindításához, mert azok a bűntény elkövetésének gyanúját keltik – folytatja a szakember. – A tényállás és a szomszéd bűnössége további bizonyítékok beszerzésével tisztázható, ezért az ügyészség elrendelte a nyomozást, melyet a Gyöngyösi Rendőrkapitányságnak kell lefolytatnia, ügyészi irányítás mellett.

Másik alkalommal a Gyöngyösi Járási Ügyészség a rendőrség által már lefolytatott nyomozás adatai alapján vádat emelt egy zaklató ellen.

A vádirati tényállás szerint a 27 éves gyöngyösi lakos tavaly júliusban budapesti munkahelyén, egy raktárban konfliktusba került a főnökeivel, s röviddel később ott is hagyta a céget. Ám a távozása előtt egy internetes közösségi oldalon megfenyegette a csoportvezetőjét. Azt közölte, hogy a raktárvezető fejére már kitűzte a vérdíjat, de utána ő lesz a következő áldozat. Ehhez egy baltát emelő férfi fotóját is mellékelte. Amikor a csoportvezető letiltotta őt a közösségi oldalán, a vádlott telefonon zaklatta tovább. Sms-ben üzent neki, hogy a bátyja elvágja majd a torkát és eltöri a bordáját is. Kiegészítette ezzel: a sértettnek ő lesz a legrosszabb rémálma.

– A vádhatóság zaklatás vétségével vádolja a volt dolgozót, akivel szemben pénzbüntetés kiszabását indítványozta – tudatta a sajószóvivő.

A harmadik ügy elég bizarr. Tarnaleleszen haragos szomszédok között rendszeres volt az átkiabálás, becsmérlő ordítozás kerítésen át. A terhelt, egy nő, két éve augusztusban tettekre szánta el magát. A vödörben összegyűjtött vizeletét a saját ablakának szúnyoghálóján át zúdította ellenlábasa udvarára, azt harsogva, hogy a sértettnek „rohadjon ki a bele, a maffiát bújtatja”!

– Az Egri Járási Ügyészség zaklatás vétsége miatt a vádiratában azt indítványozta, hogy a bíróság – büntetővégzéssel – bocsássa próbára a hölgyet – zárja a sort dr. Konkoly Thege László.

