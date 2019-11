Zuhanyozás közben érte halálos áramütés a tizenévest a szabálytalan lekötés miatt

Halálos baleset is következménye lett egy anya felelőtlen ügyeskedésének, amivel szabálytalanul és jogellenesen vételezett külső hálózatról áramot. Gondatlanságból elkövetett emberölés vétségével vádolja őt a megyei főügyészség.

– Az áramlopás bizony nem megy ritkaságszámba szűkebb hazánk egyes területein – jelentette ki a Heolnak a Heves Megyei Főügyészség sajtószóvivője. Dr. Konkoly Thege László ehhez hozzátette: – Ha a tolvajok az elektromos áram jogtalan vételezésével 50 ezer forint alatti összegű kárt okoznak az áramszolgáltatónak, akkor a tettük többnyire szabálysértésnek számít. Ennél magasabb elkövetési érték esetén viszont mindenképpen bűncselekmény miatt kell felelniük a bíróság előtt. Bizonyos körülmények, valamint elkövetési módszerek ugyanakkor a szabálysértési értékre megvalósított lopást is bűnténnyé minősíthetik. Ilyen lehet például az az eset, amikor a tettes dolog elleni erőszakot alkalmazva, például a villanyórát összetörve, vagy más módon megrongálva tulajdonítja el az áramot.

Példákat is említett a hatvani térségből a szakember. A Hatvani Járási Ügyészség egy 42 éves férfi ellen emelt vádat a közelmúltban lopás vétsége miatt, mert tavaly augusztusban Apcon – ahol akkor albérlőként lakott – betörte a lakás villanyórájának üvegbúráját, majd a fogyasztásmérő mechanikus tárcsaszerkezetét egy papírlapkával megakasztotta. Ezzel novemberig összesen több mint 16 ezer forint értékben vételezett áramot anélkül, hogy fizetett volna érte.

A járási vádhatóság a vizsgálatot követően pénzbüntetés kiszabására tett indítványt a vádlottal szemben, akinek természetesen utólag még meg kell térítenie az ellopott áram árát, valamint a mérőeszközben rongálással okozott kárt is.

– Az áramlopás gyakori módja – folytatta a főügyészségi sajtószóvivő –, hogy az elkövetők szakszerűtlenül kötik át, kerülik meg a mérőműszereket. Ezzel viszont folyamatos életveszélyt teremtenek lakókörnyezetükben. Az ilyen, hosszabb időn át fennálló helyzet pedig akár tragédiához is vezethet, melynek súlyos következményei össze sem mérhetők azzal az anyagi haszonnal, amihez a tettes a lopásnak köszönhetően jutott.

Szomorú történet az, amelyben a Heves Megyei Főügyészség gondatlanságból elkövetett emberölés vétségével vádol egy 44 éves asszonyt. A jogellenes cselekedete ugyanis végül a tizenéves fia halálához vezetett.

Az egész eljárás során feltárt adatok arról szólnak, hogy a nő Apcon nevelte egyedül három gyermekét, akikkel egy albérleti lakásban lakott. Közöttük volt a már tinédzserkorú fia is. A házban 2017 júniusában megszüntették az áramszolgáltatást, mert az egyedül gyermekeiről gondoskodó anya nem tudta fizetni a villanydíjat. A vádlott ekkor – a vádiratban megfogalmazottak szerint – a villanyórát megkerülve rácsatlakozott a külső elektromos hálózatra, ahonnan az áramot egy vezetékkel vitte be az ingatlanba. Azt bent egy sérült szigetelésű, a hő hatására addigra már több helyen deformálódott, régi hosszabbítókkal osztotta szét a különböző helyiségekben lévő fogyasztók között. Ezzel a megoldással helyezte feszültség alá a fürdőszobai bojlert is, az viszont életveszélyes volt, mivel hiányzott az elengedhetetlen érintésvédelem, s ily módon bármikor zárlatossá válhatott.

– Néhány hét telt el csupán, amikor sajnálatosan be is következett a tragédia. A vádlott tizenöt esztendős fiát ugyanis két éve, július 2-án este zuhanyozás közben halálos áramütés érte. A vádhatóság azt állapította meg, hogy a gyermek halála és az anya felelőtlen magatartása között oksági kapcsolat áll fenn. A főügyészség ezek után a vádiratában azt indítványozza, hogy gondatlanságból elkövetett emberölésért az asszonyt a bíróság felfüggesztett fogházbüntetéssel sújtsa, valamint azt is, hogy rendelje el a nő pártfogó felügyeletét, továbbá kötelezze őt a büntetőeljárásban eddig felmerült, több mint félmillió forintos bűnügyi költség megfizetésére – zárta ismertetőjét dr. Konkoly Thege László.

Kezdőképünk illusztráció Fotó: Shutterstock