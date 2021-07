12 éves gyerek végzett magával egy gyerekzsúron

Meghalt egy 12 éves fiú, miután egy pizsamapartin véletlenül elsült a kezében egy fegyver, amit egy idősebb fiú vitt magával a buliba – írja a Daily Mail alapján az Origo.

A 12 éves Max Mendoza pizsamapartit szervezett barátainak a San Diego külvárosában, Chula Vistában lévő családi házukban.

A rendőrök szerint egy 15 éves fiú vitte a fegyvert a házibuliba, de azt még ők sem tudják, hogy kié a fegyver valójában, és hogy jutott hozzá a kamasz. A rendőrök kihallgatták a fiút, akit később elengedtek.

Boy, 12, accidentally shoots himself dead with a gun brought by a friend to a sleepover in San Diego https://t.co/ob3S8C9jTK

