Pánik és sikoly a haláljáraton, alvó utasokkal siklott ki a vonat

Három ember meghalt, többen megsérültek szombaton az Egyesült Államok északi részén, amikor szombat délután kisiklott a Seattle és Chicago között közlekedő Amtrak vasúttársaság szerelvénye – közölték a helyi hatóságok.

A vonaton mintegy 147 utas és 13 fős személyzet tartózkodott. A baleset helyszíne mintegy 48 kilométerre fekszik a kanadai határtól – írja a Ripost.

Breaking News: “Well over” 50 people were injured and an unspecified number died in an Amtrak train derailment in Montana, an emergency official said. https://t.co/jevmtT5zS4

