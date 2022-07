– A képviselők ismét bebizonyították, hogy mindig van lejjebb. Az Egri Városfejlesztési Kft. számára harmincmillió forint átcsoportosításáról döntöttek, Oroján Sándor (Fidesz-KDNP) frakcióvezető előterjesztése nyomán, azonban a döntést nem hajtom végre, hiszen címkézett pénzből, a tartalékból akarják ezt megoldani, s nem jelölték meg, hogy pontosan mire fordítják az összeget. Az is nevetséges elképzelés, hogy az összes városi intézmény pályázatát ez a cég bonyolítsa le majd, hiszen vannak olyanok amelyeken a cég nem is indulhat, de az ÁFA-kérdés is problémás, hiszen például a Dobó István Vármúzeum Lenkey-ház projektjét csak úgy tudná megoldani a városfejlesztési cég, hogy a százmillió forint környéki általános forgalmi adót elbukjuk – magyarázta a polgármester.

Kitért a sporttámogatások módosítására is, szerinte a képviselők a labdarúgó egyesületet büntetik, mert az köztudottan a polgármester egyik kedvenc sportja.

–A kézilabdát is ellehetetlenítik, az SBS Eger összesen kétmillió forintot kap, miközben sakkra négymillió forintot ad az önkormányzat, mert Oroján Sándor sakkozik. Miközben focizik ötszáz, kézilabdázik háromszáz egri gyermek utánpótlásként – hangsúlyozta. Kitért a TOP plusz forrásokkal kapcsolatban született döntésre, és Oroján Sándor hatvan oldalas módosító javaslatára is, melyről azt mondta, a gazdasági és jogi szakiroda szerint nincs értelme a megyei önkormányzathoz sem eljuttatni, mert nem állja meg a helyét, vissza fogják dobni.

– Újabb végrehajthatatlan döntés, egy évig dolgoztuk ki az eredeti tervet, majd Oroján Sándor és Mirkóczki Zita (MSZP) megszavaztatta az embereivel egy hatvan oldalas módosítást, amit saját bevallásuk szerint át sem néztek előtte a képviselők. Ráadásul ebben szerepel egy Fecske-ház terv a volt mezőgazdasági iskola. Ez keresztülhúzza az egri egyetemmel és az érsekséggel közös terveinket, hiszen értékegyeztetéssel ezt szeretnénk a laktanyára cserélni, ezt szóban már jóváhagyta Palkovics László miniszter, de írásban még nem született meg a döntés. Szánalmas ami a közgyűlésben zajlik, egy törzsi gyűlés is magasabb színvonalon zajlik mint az egri ülés – tette hozzá.

Minczér Gábor újfent emlékeztetett a strand áremeléseire, és felidézte a képviselők nem tűzték napirendre sürgősségi indítványát, amellyel az Evat igazgatótanácsának két tagját kívánta lecserélni.

– Keresztes Zoltán (Momentum) megnyilvánulásából egyértelműen látszik, hogy nem csak az MSZP, de a többi ellenzéki párt helyi képviselőjét is a Fidesz irányítja – fogalmazott.