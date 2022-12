Tervek is akadnak szép számmal. A legnagyobb az Ady Endre Művelődési Ház felújítása. Az évtizedekkel ezelőtt épült intézményen a nyílászárókat le tudták cserélni, de telente így is használhatatlan a magas fűtési költségek miatt. Szeretnék hasznosítani a régi iskolát és óvodát is. Itt idősek napközi otthona működne, miután több nyugdíjas is jelezte, hogy szeretne több időt társaságban tölteni. Az óvodások, iskolások a szomszédos Parádon tanulnak, ám, ha hazatérnek, nyitva áll előttük a Béke úti Jó kis hely, amelyet a Gyermekesély program támogatott. Ennek további működésére is pályáznak. Itt délutánonként Vince Kovács Katalin tanárnő foglalkozik a gyerekekkel. E helyen lehet játszani, kézműveskedni, barátkozni, nyaranta együtt táborozni. Itt építették ki azt a digitális pontot is, ahol az online oktatás alatt hozzáférhetett az internethez, akinek otthon nem volt. A lakosság minden jó ügyért képes és akar összefogni.