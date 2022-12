Az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) elnöke, dr. Túrós András egy közelmúltban elhangzott beszédében hangsúlyozta: bár a polgárőrség aranykorát éli, szakmailag, emberileg és anyagilag is sikerei csúcsán van, de a jelenleg kialakult új helyzet – a közeli háború, az egyre növekvő infláció, az energiaválság és a migrációs nyomás – ismét próbára teszi az egyesületeket. A nehéz idők átvészelése érdekében egységre, összefogásra, takarékosságra és egymásról való gondoskodásra van szükség.

– Ezek szerepelnek az OPSZ elnöke által megfogalmazott 12 pontban – jelezte a Sirokban tartott tanácskozáson dr. Bilisics Péter, az országos szövetség katasztrófavédelmi alelnöke, aki az egyesületi vezetők megyei képzésén szólt arról, hogy a jelenlegi helyzetben egy másik életformára kell berendezkednünk. – A nehézségek áthidalására kell a hit, a szív és az akarat is. Csak az összefogás segíthet túlélni azt, ami előttünk áll.

A 12 pontban megfogalmazott feladatok adottak: egyebek között fel kell készülni a bűnözés új formáinak megjelenésére és megelőzésére, a helyi közösségi élet, illetve baráti körök szervezése révén mindenki, főként a fiatalok számára ismertté és vonzóvá kell tenni a polgárőrség tevékenységét. Fontos továbbá, hogy jövő év végéig további száz egyesületet kell létrehozni, mert 1100-1200 településen jelenleg nem működik polgárőrség.

A Közlekedéstudományi Intézet pályázati támogatásával szervezett képzésen dr. Bilisics Péter a továbbiakban a közúti közlekedés szabályaival kapcsolatos polgárőri teendőket elevenítette fel vetített képes előadásában. Utalt a baleseti helyszíneken, illetve a bölcsődék, óvodák, iskolák közelében alkalmazandó jelzőőri feladatokra és formákra, valamint a rendőri forgalomirányításban való részvétel leglényegesebb előírásaira. Ugyancsak fontosnak tartotta, hogy a polgárőrök mutassanak példát a közlekedési szabályok betartásában, s főként a fiatalok ismereteinek a gyarapítása érdekében vegyenek részt a balesetek megelőzését szolgáló rendezvényeken.

Az OPSZ által adományozott Szent László Érmet Völgyi Ferenc nyújtotta át az egercsehi Kovács Szilviának

Forrás: Szilvás István/Heves Megyei Hírlap

Mindezek után Erdélyi Róbert rendőr alezredes, a Heves Megyei Baleset-megelőzési Bizottság titkára tartott előadást a megye közlekedésbiztonsági helyzetéről. Mint elmondta: a statisztikai adatok is azt bizonyítják, hogy megyénkben alapvetően jónak értékelhető a közlekedési helyzet. Csökkent a súlyos balesetek, illetve az azok során megsérültek száma. Ami a halálos közúti baleseteket illeti, eddig minimálisan nőtt ugyan a számuk, de ha nem történnek újabb tragédiák, akkor az év végére csökkenő tendenciát mutathatnak a statisztikai adatok. A korábbiakhoz képest ugyancsak kevesebb volt az ittas állapotban okozott balesetek száma, de elmondható ez a gyorshajtás és az elsőbbségadás elmulasztása estében is. Emelkedett viszont a követési távolság be nem tartásából bekövetkező balesetek száma, de hasonló a helyzet a gyalogosok és a kerékpárosok szabálysértései kapcsán is. Továbbra is gondot okoz az ittas járművezetés, a gyorshajtás, valamint az, hogy a járművezetők egy része nem használja a biztonsági övet.