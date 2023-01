A Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) a Budapest és Közép-Magyarország- , illetve az Észak-Magyarország Régiói csaknem 170 önkéntesét köszöntötték szombaton Gyöngyösön a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Károly Róbert Campusán. Rendek Ildikó, NOE e két régiójának vezetője arról beszélt portálunknak, hogy az eseményen megköszönték és jutalmazták azok munkáját, akik többet tettek az átlagnál a közösségekért.

– Ez a kiemelkedő közösségi munka történhet akár szociális területen, vagy akár rendezvényeken való rendszeres aktív részvétellel, például kézműveskedéssel, de olyan is akad, aki az egyesület mindennapi életét segíti, adott esetben adminisztrációval. Valamennyi szervezetünk élén önkéntes tevékenységgel látják el a feladataikat az elnökök és a csoportvezetők, őket is köszöntöttük egyúttal. A jutalmazottak egyesületi ajándékokat és névre szóló pólókat kaptak. Pénzbeli jutalomra nincs keretünk, de az önkéntesség nem is erről szól. A rendezvény még az önkéntesek decemberi világnapjához kapcsolódott, csak nálunk az a hónap nagyon sűrű az elfoglalságok miatt, ezért ezt az alkalmat januárban szoktuk megtartani – foglalta össze Rendek Ildikó.