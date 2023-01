Az elmúlt hét végén lelkes édesapák kifestették a nagyrédei bölcsőde két csoportszobáját, tájékoztatott Siposné Fodor Judit polgármester.

– Sándor Dániel, Zödös Zoltán, Szabó Szabolcs és Lipták Róbert a szabadidejüket áldozták arra, hogy egész nap az intézményben dolgozzanak. A festéket az önkormányzat vette meg, a gondozónők és a dadus kipakolták a csoportszobákat, a festés után pedig összetakarítottunk, visszapakoltunk. Mire a gyerekek hétfőn megérkeztek, már nyoma sem volt a nagy munkának. Megújult a pelenkázó helyiség is, új ágyakat kaptak az apróságok és a Törpike csoportba új bútorok kerültek. Öröm volt ismét látni és tapasztalni az összefogást, a tenniakarást. Köszönet ezért a dolgozóinknak, Kovácsikné Groszmanek Krisztinának, Ivánkovicsné Balogh Melindának, Szalmasági Nikolettának és Szabó Zsófiának, illetve Zsófia édesanyjának, aki szintén segített a rend visszaállításában. A következő időszakban az óvodai rész következik, hiszen új bútorok kerülnek a folyosókra, illetve két csoportszoba bútorzatát is teljesen kicseréljük. Megújul a fejlesztő szoba is. A korszerűsítés időszerű, az önkormányzat pénzéből valósul meg. Itt is mindenütt szükség lesz a a helyiségek festésére. Bízom benne, hogy a szülők ugyanúgy mellénk állnak, mint a bölcsőde esetében tették. Mi a képviselőtársaimmal ott leszünk – fogalmazott Siposné Fodor Judit.