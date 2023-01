Érdeklődésünkre az Északmagyarországi Regionális Vízművek (ÉRV) Zrt. az alábbi tájékoztatást adta a történtekről és annak okairól:

„Január 21-én Recsk, majd később Pétervására térségéből több helyről is vízhiányról érkezett bejelentés az ÉRV Zrt.-hez. Kollégáink munkáját nehezítette az időjárás is. Végül lakossági bejelentésre, magánterületen találták meg a probléma okát: egy 50 éves azbesztcement csőszakasz hibásodott meg. A hiba elhárítása azonnal megkezdődött, emiatt egy időre Recsk, Mátraderecske, Mátraballa, Szajla és Pétervására irányába megszűnt a vízszolgáltatás, és lajtoskocsik biztosították az ivóvizet. A munkálatokról tájékoztattuk a hatóságokat, az önkormányzatokat és a felhasználókat is. Eközben egy ideiglenes vezeték segítségével Pétervására irányába megkezdődött a hálózat feltöltése."

Mint írják, még aznap sikerült elhárítani a hibát, másnap délre pedig a teljes területen helyreállt a szolgáltatás. A hétvégihez hasonló haváriát előidézhet a szélsőséges időjárás miatti talajmozgás is. Az elmúlt évben országszerte kevés eső hullott. A hosszú aszályos időszakot követően néhány nap alatt többhavi csapadék esett a Mátra térségében, ami a kiszáradt földbe jutva erős talajmozgásokat eredményezett. A vízközmű-szolgáltatás zavartalan biztosítása érdekében műszaki meghibásodások esetén gyors és hatékony problémamegoldásra törekszenek a szakemberek, a lehető legkevesebb kellemetlenséget okozva a felhasználóknak.

Kiemelték, különösen nehéz a dolguk, ha a műszaki meghibásodás nem közterületen, hanem magánterületen keletkezik, amiről nem, vagy csak késve kapnak tájékoztatást. Ilyen esetekben még nagyobb szerepe van a lakossági bejelentéseknek. A felhasználóikat ezúton is arra kérik, hogy a szolgáltatással kapcsolatos probléma esetén, vagy szokatlan jelenség kapcsán a társaság hivatalos hibabejelentő fórumán, a központi diszpécserszolgálat elérhetőségein (06-80-22-42-42/ 1-es menüpont; [email protected]) tegyenek bejelentést. Kollégáik a hét minden napján, a nap 24 órájában fogadják a bejelentéseket és a lehető legrövidebb időn belül megkezdik a hiba elhárítását.

Portálunkon arról is beszámoltunk, hogy Abasáron is sorozatos vízcsőtörésekhez kellett hívni ebben a hónapban az ÉRV szakembereit. A mátraalji településen is vízhiány volt a problémás szakaszok környékén.