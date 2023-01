Keddel reggel megkezdődött és várhatóan szerdán be is fejeződik Karácsondon a szociális célú tüzelőanyag kiszállítása a jogosultaknak, tájékoztatta portálunkat Földi Csaba polgármester. Mint mondta, az önkormányzat a Belügyminisztériumhoz benyújtott nyertes pályázatának köszönhetően még tavaly 717 ezer 550 forint vissza nem térítendő támogatásban részesült szociális tüzelőanyag vásárlására.

– Az önkormányzat a 226 mázsa barnakőszén vásárlásához a megítélt állami támogatáson felül 651 ezer forint, a szén Karácsondra szállításához pedig közel 183 ezer forint önerőt biztosított, ezen felül a helyi kiszállítás költségeit is fedezi. Sajnos, a szén beszerzési ára és a helyközi szállítási költség is jelentősen megemelkedett a korábbi évekhez képest: mindez összesen több mint 834 ezer forint saját forrást jelent, plusz ehhez jön a helyi szállítás szintén megemelkedett költsége. Így megközelítőleg 1,7 millió forintba kerül a szociális tüzelőanyag idei kiosztása a kérelmezőknek. Még január közepén megérkezett a kamion a tüzelőanyaggal az önkormányzat telephelyére. Ezúton is köszönöm az Olga Major Kft. vezetőinek, Cseh Antalnak és Cseh Renátának a tüzelőanyag kamionról történő gépi lepakolásához nyújtott segítséget. A meghosszabbított határidőig egyébként 56 kérelem érkezett a tüzelőanyag iránt, amely megfelelt az önkormányzati rendeletben szabályozott feltételeknek. Minden kérelem támogatást nyert, így 4,1 mázsa tüzelőanyagot kap minden támogatott 25 kilogrammos zsákokban kiszállítva, melyről az elmúlt héten meg is kapták az arra jogosultak az értesítést – részletezte Földi Csaba.