Arról, hogy marhapörkölt készül tarhonyával, a község minden lakosa értesítést kapott. Nem is maradt el az érdeklődés, hosszú sor kígyózott a kiosztásnál, volt, aki helyben fogyasztotta el, volt, aki elvitte az ételt.

Pásztor István alpolgármester portálunknak elmondta, hogy mint a múltkori alkalommal is, most is ő készítette el a pörköltet. Először kevesebb adagra gondoltak, de – köszönet érte Ragó Zsoltnak, az Aranykalász Szövetkezet tulajdonosának – végül 220-230 adagot tudtak a lakosoknak biztosítani.

– Köszönöm a Juventus Panoráma Kft. tulajdonosának a támogatást és nem utolsó sorban köszönet jár a névtelen segítőknek! Tervezzük a további lehetőségeket is, erről Tóthné Szabó Anita polgármester asszonnyal és Mátyus Piroska intézményvezető asszonnyal egyeztetünk. Szeretnénk havonta egy-egy ilyen alkalomra a továbbiakban is összefogást találni – mondta az alpolgármester.

Portálunk kérdésére a mezőtárkányban élő Antall István azt mondta, hogy a januári ételosztáson nem tudott részt venni. Hallott annak sikeréről, az értesítés alapján most el is jött.

– Családom nevében köszönöm, hogy most is olyan kínálat volt, amit ritkán tud az ember a családi asztalon találni. Köszönöm az önkormányzatnak, a szervezőknek, Pásztor Istvánnak, hogy összefogja ezt a kezdeményezést! Magam, a község többi lakosával együtt bízom a folytatásban – fogalmazott Antall István.