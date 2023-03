– Csak egy óra ide-oda, de azért azzal számolni kell, hogy az arra érzékeny embereknél a napi ritmus felborítását is okozhatja. Már ez az egy órás átállítás is befolyásolhatja a vegetatív idegrendszer működését. Megzavarhatja a bioritmust, akár két-három héten át is gondot okozhat. Fejfájásra, fokozott frontérzékenységre, koncentrációs problémákra számíthatnak azok, akiket ez megterhel. Az egészséges életmód, az esti mozgás, szükség esetén melatonin hormon segíthet átvészelni ezt az időszakot – sorolta a szakember.

Azt is kiemelte, hogy akik autót vezetnek, közlekedjenek óvatosabban, de ugyanerre inti a gyalogosokat is, ők is legyenek körültekintőbbek, figyeljenek magukra és másokra fokozottabban.