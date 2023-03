Több új attrakcióval, kiállítási-, interpretációs és rendezvényhelyszínnel gazdagodott 2023-ra az egri vár. Ezeket mutatták be pénteken. A vár főbejáratánál létesült Déli fogadóépületben pénztárak, mosdóblokk, ajándék-és kiadványbolt is várja a látogatókat. A pályázati forrásból elkészült Zászlódombban egy európai szintű fogadótér mellett csomagmegőrző, mosdóblokkok, baba-mama szoba, információs pont és ajándékbolt szolgálja a vendégek kényelmét. Ugyanitt elkészült egy hetven fős moziterem, kizárólag csak itt lesz megtekinthető Szász Attila rendező kisfilmje, amely az 1552-es ostromot mutatja be a mai kor gyermekének szemével. Elkészült a Cipóosztóház is, ahol a későbbiekben a korabeli gasztronómiába nyerhetnek betekintést helyiek és turisták egyaránt, míg a Varkoch-kapubástya tetején egy korabeli őrszoba kapott helyet.