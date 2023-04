A Hír TV Radar című műsorának április 14-ei adásában mutatták be a legújabb magyar szenzációt, ami nem más mint az ultrakönnyű helikopter. A riportból megtudhatják a nézők, hogyan és hol is készült a találmány. A stáb tagjai egy tesztpilótával fel is szálltak vele.

–Ultrakönnyű kategóriájában a világ legjobbja, akár 200 km/h-s sebességgel képes menni, és 10 ezer láb magasságba tud emelkedni. Többek között ezek a legfőbb tulajdonságai a 100 százalékban magyar gyártású helikopternek. Ezt a modern vasmadarat Verpeléten álmodták meg, majd rakták össze. A verpeléti helikopter fejlesztés egyedülálló, egész Európában is csak néhány cég vállalkozik erre a feladatra, ugyanis komoly szakmai tudás kell hozzá. Az első prototípus 5 éven át készült – tudhattuk meg a Radar című műsor riportjából.