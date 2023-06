A Heves Megye Nagykövete (2022) címet Szivós Orsolya futó, futó nagykövet, fitnesz- és testépítő edző vehette át. Mint méltatásából kiderült Orsolya 2015-ben, hobbiból kezdett futni, ám ez hamar szenvedélyévé vált. Több neves futóverseny rendszeres résztvevője, ahol újra és újra kiemelkedően teljesít. A díjazott a futásban nemcsak a szorosan értelmezett sportot látja, a teljesítmény mellett fontosnak tartja annak a társadalomban megnyilvánuló közösségépítő, másokat támogató szerepét is.

Ugyanezt a címet adományozta a közgyűlés Szekeres János Imrének, a ZÉTA Kulturális Egyesület elnökének. Ő 1974. október 1-től igazgatója az adácsi művelődési háznak. Ez a tisztsége folyamatos maradt annak ellenére, hogy 2013. július 1-től – a helyi önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás szerint – a Zéta Kulturális Egyesület működteti a művelődési házat. Mint intézményvezető, minden segítséget megadott a Zéta Ifjúsági Klub és a Veritas Színpad működéséhez. Kezdettől fogva sokat tett a település kulturális életének színesítéséhez. A rendszerváltás óta képviselőként tevékenykedett, 2019-től pedig a település alpolgármestere.

Heves Megye Nagykövete lett dr. Sós Csaba orvos, mesteredző, egyetemi tanár, a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya. A kitüntetett előadásai, baráti beszélgetései során büszkén idézi fel egri gyökereit, a városban eltöltött éveket, az egri úszósport sikereit és a benne rejlő lehetőségeket. A legendás Széchy Tamás tanítványaként, már úszó pályafutása során is figyelemre méltó eredményekkel büszkélkedhetett, többek között többször volt magyar bajnok, háromszor vett részt olimpián, kiemelkedő eredményt ért el az 1977-es úszó-Európa-bajnokságon illetve az 1978-as úszó világbajnokságon. "Dr. Sós Csaba életpályája során olyan országos és nemzetközi hírű elismerést vívott ki, amely érdemessé teszi a Heves Megye Nagykövete cím viselésére" – szerepel a méltatásban.

A közgyűlés az év Heves megyei sportolója (2022) díjat adományozta Lugosi Csongor vízilabdázónak. A sportoló jelenleg Európa-bajnoki felkészülésen vesz részt, ezért távollétében édesapja, Lugosi Dénes vette át az elismerést. Csongor nem volt még 15 éves, amikor a 2020-21-es sportszezonban a ZF-Eger csapatában bemutatkozhatott a vízilabda OB1-es felnőtt bajnokságban, első felnőtt gólját a Ferencváros ellen szerezte. 2021 nyarán egriként egyedül képviselte Heves megyét az U15-ös korosztályos válogatottban. Csongor a 2021-2022-es sportszezon végéig az Egri Vízilabda Klub meghatározó játékosa volt.

Egyéni sportoló kategóriában Laska Bence kick-box bajnok vehette át „Az év Heves megyei sportolója” díjat. A sportoló 2008-ban ismerkedett meg a küzdősportokkal. Első komoly nemzetközi versenyeredményét 2012-ben érte el Horvátországban, egy világbajnokságon, ahol a 14-éven aluli korosztályban aranyérmet szerzett. A Magyar Kick-box Szövetség válogatott tagjaként indult el a 2018 szeptemberében, Olaszországban megrendezett Világbajnokságon, ahol bronzérmes lett. 2019-ben folytatódott a sikeres nemzetközi szereplés, áprilisban ismét aranyérmet szerzett. 2022-ben ezüst és bronzérmmel is gyarapította éremgyűjteményét. Az Óbudai Egyetem utolsó éves Gazdasági Informatika szakos tanulójaként 2022 júliusában elindult Lengyelországban a European Universities Games-en, ahol ismét aranyérmet szerzett.

A fogyatékkal élő sportoló kategóriában „Az év Heves megyei sportolója” díjat a gyöngyösi Dumity Richárd síző érdemelte ki. Neki a Merjünk Sérülten Mozogni Egyesület segítségével sikerült felvennie a kapcsolatot a Magyar Síakadémiával, ők biztosítottak lehetőséget számára egy találkozásra Navratyil Sándorral Kékestetőn, aki segített Richárdnak abban, hogy megismerkedhessen a monosí rejtelmeivel, s tulajdonképpen így indult a fiatal sportoló karrierje. Tavaly januárban kiváló eredménnyel részt vett élete első parasí-világbajnokságán, ezzel is bizonyítva, hogy méltán illetik edzői, csapattársai a tehetséges, elszánt, bátor, céltudatos jelzőkkel. Óriási siker az is, hogy a 2022-es, pekingi téli paralimpián egyetlen magyar versenyzőként állhatott rajthoz, s mutathatta meg tehetségét.

A Heves Vármegyei Családokért díjat Kakuk Béláné, védőnő vehette át. A díjra Nyitrai Zsolt, országgyűlési képviselő terjesztette fel. Kakukné, Emike néni – ahogy mindenki ismeri – 55 éve segíti a családokat a legfontosabb életszakaszokban: a gyermekvárás idején, az újszülött megérkezésekor, a családi élet kialakításánál. Tiszanána Község Önkormányzata 2007-ben elismerő oklevéllel, majd 2019-ben Tiszanánáért kitüntető díjjal ismerte el munkásságát, 2023-ban a Három Királyfi Három Királylány mozgalom és a Nemzeti Népegészségügyi Központ által alapított Steller Mária védőnői díjat ő kapta meg.

Tóth Erzsébet, a bélapátfalvai Bérces Idősek Otthona és Támogatott Lakhatás Heves Vármegye intézmény igazgatója is ebben a díjban részesült Horváth László országgyűlési képviselő javaslatára. Tóth Erzsébet pályafutása elejétől, 1975 óta dolgozik az emberekért, kezdetben az egészségügyi ellátás, majd a szociális gondoskodás területén. Az emberek szeretete, az emberekkel való törődés igénye vezette az egészségügyi és szociális pályára. A négy évtizede tartó munkája során mindig is hivatásának tekintette, hogy segítse a leginkább rászoruló, elesett emberek jólétét, életminőségének javítását, társadalmi beilleszkedését.

Családokért díjatat vehetett át a Kis Bocs Baba-Mama Klub, Baba-Mama Egészség, Életmód, Szabadidő és Szociális Információs Közhasznú Egyesület képviseletében elnökük Galyasné Dósa Katalin. Az Egyesület 2006-ban azzal a céllal jött létre, hogy a vidéki kismamák, édesanyák, gyermekek, családok számára hozzon létre egy komplex szolgáltató központot, ahol a valós igényeiket alapul véve szerveznek családi, közösségi programokat. Az innovatív, hiánypótló foglalkozásokkal, tanácsadásokkal, programokkal, rendezvényekkel fejlesztik a családok életvezetési kompetenciáját, jogtudatosságuk, szociális információik fejlődést, családi közösségek kiépítését.

A méltatás szerint a " Kis-Bocsok" segítik a krízishelyzetek megelőzését és a már krízishelyzetben lévő családokat. Az egyesület célja, hogy a szervezett programokkal szinergia hatást váltsanak ki és hasonló rendezvények jöjjenek létre a régióban, ezáltal országos szintű szemléletváltás alakuljon ki a gyermekvállalással, a családi értékekkel kapcsolatban.

A Gesztenyéskert Óvoda képviseletében a vezető, Bereczkiné Valter Anita is átvehette a vármegye Családokért-díját. Az indoklás szerint a gyermekintézményben munkájuk során törekszenek az együttműködő és bizalomra épülő, konstruktív kapcsolat kialakítására. Segítik a rugalmas óvodakezdésben a munkába visszatérő édesanyákat. A hátrányos helyzetű és védelembe vett gyermekek is magas színvonalú nevelésben részesülnek náluk. Jelenleg egy ukrán menekült státuszú gyermeket is nevelnek az óvodában.

Telekessy-díj idei egyik kitüntetettje lett Simon Attila agrárszakértő, aki 994 és 2010 között az AGRYA alapítóinak egyike, a Fiatal Gazdák Országos Szövetségének alelnöke. Az AGRYA pályázati lehetőségein belül a rá jellemző felkészültséggel, felelősséggel külföldi szakmai tapasztalatok szerzéséhez segítette a következő generációt, a fiatal szakmabelieket. Egerben, a Vidékfejlesztési Hivatal vezetőjeként felelős megyei tisztségviselőként, Heves vármegye területfejlesztésében, vidékfejlesztésében példamutató, kiemelkedő eredményt ért el 2010-2012 között. Innovatív lehetőségeket keresett a területfejlesztés, vidékfejlesztés terén, felismerve a vidék megtartó erejének fontosságát. 2017-től banki területen dolgozik, az Agrárpartner program szakmai vezetője volt.

Ötvös Imre ügyvezető igazgató vette át az Egertej Tejipari Kft. részére adományozott Telekessy-díjat. A cég mintegy 250 dolgozónak biztosít megélhetést. Önálló gazdasági társaságként több mint 25 éve vannak jelen a magyar tejpiacon úgy, hogy kizárólag friss termékeket gyártanak. A termékszámuk folyamatosan változik a vevők igényének függvényében, amelyet a legteljesebb mértékben törekednek kielégíteni.

A Telekessy István területfejlesztési díjat vehette át Ötvös Zoltán, a hevesi Hemag Kft. ügyvezető igazgatója, mezőgazdasági egyéni vállalkozó is. A kitüntetett elévülhetetlen érdemeket szerzett az átányi Református Egyházközösségben, munkájával hozzájárult Átány község hírnevének erősítéséhez. 2003-tól a hevesi székhelyű Hemag Kft. ügyvezetőjeként már két település vidékfejlesztését, sok család, őstermelő és családi gazdaság jelen és jövőkép formálását tűzte ki céljául. Évek óta szervezi a Magyarok Kenyere program folyamatait, a körzet legnagyobb adományozójaként.

Ugyancsak a Telekessy-díj birtokosa lett a Sanatmetal Kft. Az elismerét Farkas József, ügyvezető igazgató vette át. A 100 százalékban magyar tulajdonú családi vállalkozás a kezdetektől a minőség, az innováció és az ügyfélközpontúság elkötelezett híve. A kft. traumatológiai, ortopédiai, gerincsebészeti, fogászati, állatgyógyászati implantátumokat és nagyízületi protéziseket gyárt és forgalmaz. Élenjáró megoldásait magyar és nemzetközi klinikák, orvosprofesszorok közreműködésével dolgozza ki.

Az idei Klímabarát díj egyik birtokosa az Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium lett. Az intézmény 2014-ben kapta meg az ÖKO iskola címet, mely később örökös ÖKO iskola címre módosult. Az intézmény egyik fő vezérfonala, hogy olyan diákokat neveljenek, akik felelőségteljesen gondolkodnak a jövőről.

A poroszlói Tisza-tavi Ökocentrum részére is odaítélték a Klímabarát díjat. A létesítmény 2012-ben nyitotta meg kapuit a látogatók előtt. A Látogatóközpont Magyarországon unikális, hisz Európa legnagyobb – közel 1 millió literes- édesvizű akváriumrendszerében, természetes környezetükeben mutatja be az érdeklődőknek a Kárpát-medence őshonos halait, melyek közül kiemelendőek a vizák. Céljuk, hogy a fenntarthatóság égisze alatt a hozzájuk érkező évi 200 ezer látogató szervezett keretek között, irányítottan, de mégis könnyed és szórakoztató módon ismerje meg Magyarország második legnagyobb tavának, a Tisza-tónak az élővilágát.

A hatvani Bioextra Zrt. is Klímabarát díjazott lett. A több mint 30 éve működő cég az egészségmegőrzés jegyében számos jól ismert, magas hatóanyag-tartalmú, minőségi gyógyszert, étrend-kiegészítőt, teát és kozmetikumot gyárt a magyar és európai piacra egyaránt. Hisznek benne, hogy nemcsak termékeik minősége, hanem cégük ökológiai lábnyoma is nagyban hozzájárul az egészséges és fenntartható környezetgazdálkodáshoz.

Az ünnepségen Markaz Községi Önkormányzat is Klímabarát díjat vett át. A település helyhatósága fokozott figyelemmel, tudatos döntések mentén tesz azért, hogy védje a környezetet, s klímabarát tevékenységet folytasson. Az önkormányzati épületek fejlesztései, korszerűsítései az energiatakarékosság és a klímatudatosság jegyében valósultak, s valósulnak meg. Folyamatosan élnek azon pályázati lehetőségekkel, melyek keretein belül az ehhez szükséges forrásokat biztosítani tudják.