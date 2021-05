Az egri esküvőszervező bizakodó, de úgy véli, továbbra is fontos az elővigyázatosság

A koronavírus-járvány az elmúlt egy évben igencsak átírta a házasodni kívánó párok terveit.

A járványügyi korlátozások miatt az álomesküvő – nagy násznéppel – sajnos sokaknak csak álom maradt. Jó hír azonban, hogy az esküvő előtt álló szerelmesek most fellélegezhetnek, a múlt szombaton elért ötmillió beoltottság után ugyanis számos enyhítést vezettek és vezetnek be.

Megszűnt egyebek mellett a kijárási tilalom, az üzletek és éttermek nyitvatartási korlátozása a közterületeken történő kötelező maszkviselés is. A magán- és családi rendezvények megtarthatóak 50 főig, a lakodalmak pedig 200 fő részvételéig korlátozás nélkül megtarthatóak. A kormányzati tájékoztató szerint a szállodákban és éttermekben a helyiség üzemeltetője köteles gondoskodni arról, hogy az ilyen jellegű rendezvényeket külön teremben lehessen megtartani.

Az utóbbi egy év megpróbáltatásairól Berecz Adrienn esküvőszervezőt kérdeztük. Kíváncsiak voltunk arra, hogy az egri szakember hogy élte meg az elmúlt egy évet.

– Nehéz időszak volt, nemcsak az esküvőszervezőknek, hanem a szektor összes szereplőjének – emlékezett vissza Berecz Adrienn. – Nekem az esküvőszervezés másodállás, ez a szerencsém. Sok szolgáltató viszont nincs ilyen helyzetben, tudom, hogy sokan más tevékenységet választottak, hogy átvészeljék ezt az időszakot. Tavaly augusztusban indult el a szezon és novemberig tartott, de előtte rengeteg átszervezés, újratervezés és izgalom, bizonytalanság volt. Ez sajnos idén tavasszal is megismétlődött.

A megpróbáltatásoknak most úgy tűnik vége, de legalábbis közel van az alagút vége. Az esküvőszervezőt az enyhítések apropóján arról is kérdeztük, mire számít most, az idei nyáron.

– Én nagyon bizakodó vagyok! Az oltások előrehaladtával nagyon remélem, hogy az idei szezon zökkenőmentes lesz. Az elővigyázatosságot is nagyon fontosnak tartom, mert a vírus nyáron, ősszel is velünk lesz, és fontos, hogy az esküvő szép emlék maradjon. A párok, akik idén szeretnének esküdni, nincsenek könnyű helyzetben, hiszen a lagzik megtartását, s azok feltételeit még most is sok kérdőjel övezi.

Arról is érdeklődtünk: mint esküvőszervező, hogyan tud a pároknak segíteni ezekben a nehéz időkben, mit szokott tanácsolni nekik?

– Jól alakulnak a dolgok, a friss bejelentések értelmében a lagzik zöld lámpát kapnak. Nagyon fontos a gyors reagálás a kialakult helyzetekre, azonnal keresem a megoldást, hogy a párnak a legjobb legyen. Több esetben szerveztem át új időpontra az esküvőt, fontos volt a B terv, van olyan pár, akinek már másodjára terveztük újra a lagziját. A lényeg, hogy a pár elégedett legyen, nekik valósuljon meg az álmuk a lehető legnagyobb mértékben, hiszen ez életük egyik legmeghatározóbb és remélhetőleg legszebb napja.