10 képben – Így nézett ki Mátraháza az elmúlt évszázadban

Tüdőszanatórium a Nagy-Somor tetőn 1934-ben.

A Magyar Államvasútiak Takarék- és Segélyszövetkezete Üdülőtelepének „B” épülete 1940-ben.

A Honvéd tiszti üdülő 1943-ban.

Ilyen volt 1943-ban a kilátás a Honvéd tiszti üdülő tornyából.

SZOT üdülő (ma: Pagoda Pihenő Panzió) 1950-ben.

Mátraháza előtt a 24-es úton 1955-ben.

A Mátrai Gyógyintézet központi épülete 1959-ben.

Így nézett ki a mátraházai autóbusz-állomás 1960-ban.

Síugró sánc Mátraházán 1985-ben.

A fotón egy síugró verseny lett megörökítve 1985-ben.

Mátraháza története

1930-ban a Mátra Egylet egy menedékházat épített ide. Ez volt az első épület. A település neve is innen származik. A pagodára emlékeztető épület ma is áll, és szállodaként funkcionál.

A könnyű megközelíthetősége, és a Mátra hegy belsejében elfoglalt helye kitűnő túra-kiinduló ponttá teszi. A téli sportok kedvelői körében is gyakori úticél. A Kékes – Mátraháza sípálya Magyarország leghosszabb lesiklópályája. Az 1,8 km hosszú, 330 méteres szintkülönbséggel rendelkező pályán nemzetközi versenyek lebonyolítására alkalmas síugró sánc is van. Telente külön síbuszokat indítanak innen a Kékesre, síversenyeket is rendeznek.

Klimatikus adottságai a légzőszervi betegségekben szenvedőknek nyújt enyhülést. A gyógyüdülés a Nagy-Somor tetőn létesített tüdőszanatóriumban lehetséges.