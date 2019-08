10+1 ok, amiért ott a helyed a Tündérszépeken

Ha szépnek tartod magad, és van benned elég bátorság, akkor itt a kihagyhatatlan lehetőség: jelentkezz a Tündérszépek második szériájára! Mostani összeállításunkban összegyűjtöttünk tíz plusz egy okot, amiért érdemes.

Álomutazások, tévéshow és felkészítőtábor várja azokat, akik jelentkeznek a Tündérszépek második szériájára. Heves megye Tündérszépe, Kola Gréta szerint már csak az új élmények miatt is érdemes nevezni a szépségversenyre, és így gondolja ezt az első szériában a szakmai zsűri által a regionális fordulóba juttatott, mindig mosolygós és életvidám Tolnai Orsolya is. A megyei fordulóba 30 lány jut majd be, megéri tehát minél előbb nevezni, mert ha korán jelentkezel, akkor növeled annak az esélyét, hogy bekerülsz a szeptember 16-án induló megyei fordulót megelőzően, augusztus végén kezdődő fotózásra kiválasztott hölgyek közé.

A kemma.hu összegyűjtött tíz plusz egy okot, amiért Neked is ott a helyed a szépségversenyen. Nézzük!