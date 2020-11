118 éve a gyanúsan sok gyöngyösi tűzesettől volt hangos a sajtó

Múltidéző sorozatunkban ezúttal felelevenítjük, hogy mivel foglalkozott a XIX. század legvégén és a XX. század első éveiben a Heves megyei sajtó.

Vajon miről írtak egykor a megyénkben megjelent újságok? Mi foglalkoztatta leginkább az akkori olvasókat? Ha választ akar kapni mai kedves lapforgatónk, akkor kérjük, kövesse figyelemmel hetente megjelenő sorozatunkat, amelyben régi lapok írásait idézzük fel.

EGRI HIRADÓ. HETENKÉNT KÉTSZER MEGJELENŐ POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI LAP. 1895. MÁRCZIUS 19.

(Még egyszer a hatvani gyógyszertár.)

Hogyan lett volna s „hogyan nem lett” meg a hatvani második gyógyszertár. Röviden egy kis történetet beszélünk el. Január 17-én megtartatott megyei egészségügyi szakosztály ülése, figyelembe véve a hatvani körülményeket, és támaszkodva a megye tiszti főorvosának indokolt előterjesztésére, a második gyógyszertár felállitását nem véleményezte. Elmondjuk, ugyan miért is kellett volna Hatvannak egy második gyógyszertár? Először: mert nem a község főmészárosától hordat a jelenlegi gyógyszerész húst; másodszor: mert nem a „befolyásos” ügyvéd viszi a gyógyszertár peres ügyeit; harmadszor: mert a főjegyző egy eljegyzési vacsorához meg nem hivattatott.

A megye január 21-dikén és következő napjain megtartott közgyülésén – tekintetbe véve a közegészségügyi szakosztály indokolt véleményét, Kovács Kálmán állami főmérnök és társai megszavazták – Hatvan boldogitására – a második gyógyszertárt, mert Bobula János budapesti épitész érdeke úgy kivánta. A belügyminisztérium azonban figyelembe nem vette az itt közben emlitett nagyfontosságú érdekeket, s a márczius 15-kén kelt határozatával – a megye közegészségügyi bizottságának és szakközegének indokolt álláspontjára helyezkedve – a második gyógyszertár felállitását nem engedélyezte. Igy nem lett Hatvanban második gyógyszertár. A belügyminisztériumnak ezen önzetlen intézkedéséért csakis legnagyobb elismeréssel adózhatunk.

HEVESMEGYEI TANÜGY. A KIR. TANFELÜGYELŐSÉG S A HEVESMEGYEI ÁLT. TANITÓEGYESÜLET HIVATALOS LAPJA. 1902. május 15.

Iskolabarát – püspök.

Hevesmegye kir. tanfelügyelője már évek óta kisérletezik a kiskörei róm. kath. iskolánál tapasztalható tulzsufoltság megszüntetése ügyében, – mindamellett kellő eredmény nélkül, mert a község rendkivül nagy megterheltetése miatt az iskola fejlesztése sehogy sem sikerült. Végre is a mult hónapban azt a javaslatot tette a közigazgatási bizottságnak, hogy miután a tantermek túltömöttségét a tanyai tanulók okozzák, a kik azonban csak jobb időjárás alkalmával járhatnak be a távolból, intézzen megkeresést a szatmári püspökhöz, hogy a birtokaihoz tartozó puszták valamely legalkalmasabb központjában állitson tanyai iskolát. Ez meg is történt és íme egy egyszerü megkeresésre Meszlényi Gyula, a szatmári egyházmegye nagy nevü püspöke azonnal válaszolt és értesitette a megyei közigazgatási bizottságot, hogy a kis-körei tanyák legalkalmasabb központján, az u. n. hatházi-tanyán saját költségén iskolát épittet, azt felszerelteti, berendezteti és szeptemberben megnyitja. Érthető örömmel fogadta ezt a bizottság és fejezte ki hálás köszönetét a nagylelkü főpapnak, a ki eddig is fenntartja a puszta-dinnyésháti, puszta-hidvégi és jánosi-tanyai iskolákat s két éve ugyancsak a kir. tanfelügyelő kérelmére Puszta-Hidvégen nyári gyermekmenházat is állitott, a melynek müködésében nagy öröme telik hidvégi nyaralása közben.

HEVESMEGYEI LAPOK. VEGYESTARTALMÚ HETILAP. 1902. MÁRCZIUS 8.

Nagy tüz a Kossuth-utczában.

Pénteken esti ¾ 10-kor óriási füstfelleg tört az ég felé és hatalmas lángnyelvek világitották be a sötét éjszakát. Akik a félre vert harangok kongására az utczára siettek, mindjárt meggyőződtek arról, hogy a tüz a Kossuth-utczában van és pedig hogy nagy mérvben dühöng. A tüz Vizler Alajos házában keletkezett és daczára a nedves időnek csakhamar átterjedt a szomszédos Tóth Ferencz-féle házra is. Mind a két ház nagy portán fekszik, hosszu melléképületekkel bir az udvarban, tehát valóságos tüztengert látott a szemlélő. A toronyőr kissé későn vette észre a tüzet és igy a tüzoltók is későn érkeztek. De e mellett még nagy volt a vizhiány és nem is volt elegendő munkaerő. A lakosság egy idő óta csak bámulja a veszedelmet és nem segit éppenséggel semmit. A tüz keletkezését mindezideig nem deritették ki, noha a vizsgálat kettőzött szigorral folyik, annál is inkább, mert a Vizler-féle ház a mult héten is kigyulladt és csak a szomszédok és a tüzoltóság gyors közbelépése akadályozta meg a most bekövetkezett katasztrófát. Hát kell is, hogy a vizsgálat a legnagyobb szigorral vezettessék, mert az utóbbi időben Gyöngyösön ismét sok a gyanus körülmények közt támadt tüzeset.

Ajánlóképünk Gyöngyösön készült a XX. század elején (illusztráció) Fotó: Fortepan