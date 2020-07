1325 hallgatót vettek fel Egerbe

A jelentkezők körében legnépszerűbbek a pedagógiai, mérnöki és edző szakok voltak az Eszterházy Károly Egyetemen.

Az Oktatási Hivatallal és felsőoktatási intézményekkel együttműködve az Innovációs és Technológiai Minisztérium meghatározta és csütörtök este kihirdette a szeptemberben induló képzések felvételi ponthatárait. Idén az Eszterházy Károly Egyetemhez több mint 4000 jelentkezés érkezett be, amiből a csütörtöki eredmények viszonylatában 1822 leendő egyetemista nyert felvételt – tájékoztatta portálunkat Valkóné Révai Renáta, az egri egyetem sajtóreferense. Ez kisebb visszaesést jelent a tavalyi adatokhoz képest. Hozzátette, hogy a felvettek döntő többsége, 88 százaléka állami ösztöndíjasként kezdheti meg tanulmányait.

A sajtózóvivőtől azt is megtudtuk, hogy legtöbben, összesen 1325-en Egerben szeretnének tanulni. Sorban a következő a Gyöngyösi Károly Róbert Campus 333 lehetséges elsőévessel, akik a tavaszi törvénymódosítás értelmében hallgatói jogviszonyukat már a Szent István Egyetemen létesíthetik. Mellettük a jászberényi telephelyre 105-en, a sárospatakira pedig 59-en iratkozhatnak be. Információi szerint 945-en tanulhatnak nappali munkarendben, míg a levelezős tagozatot illetően ez szám 877.

Valkóné Révai Renáta kiemelte azokat a szakokat is, amik idén a legnépszerűbbek. Ezek közé tartozik az anglisztika, a programtervező informatika, óvodapedagógus, képalkotás (mozgóképkultúra és médiaismeret szakirányokkal) illetve az edző szakok. Arról is beszámolt, hogy idén szeptemberben indul először Gyöngyösön az egyetem által létesített gyógy- és fűszernövény felsőoktatási szakképzés, ami igen nagy népszerűségnek örvend, ezért elképzelhető, hogy Egerben is indulni fog majd a képzés.

Azok számára, akik nem nyertek felvételt, a pótfelvételi eljárás keretében még jelentkezhetnek felsőoktatási intézményekbe, a www.felvi.hu oldalon történő regisztrációt követően – ismertette.

Ahogy már arról korábban is beszámoltunk, a koronavírus elleni védekezés érdekében elmaradt a már hagyománynak számító budapesti Pont Ott Parti, így az egyik egri szórakozóhely kárpótolta a heves megyei diákokat, akik biztonságos körülmények között izgulhattak együtt.