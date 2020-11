15 milliós segítséget kaphat a villámárvizek sújtotta Szólát

Egerszólát tavalyi és idei történéseiről, valamint a jövő terveiről beszélt portálunknak Verebélyi György polgármester. Számos sikerről, nyertes pályázatokról, de a problémákról is szólt.

– Az elmúlt esztendő ismét árvíz sújtotta év volt, ami nagyban meghatározta feladatainkat az idén és a következő évre is. Súlyos károk keletkeztek ugyanis a köz- és magánvagyonban – közölte elöljáróban a község vezetője. Arra is kitért, hogy az önkormányzat vis maior keretre nyújtott be pályázatot, és az elnyert több mint 35 millió forintból, plusz 24 milliós önerőből állítják helyre a polgármesteri hivatal épületét, a sérült útburkolatokat és a vízelvezető rendszert. Megújultak a Boros, a Zöld, a Rákóczi, az Andrássy utak burkolata, a belvízi vízelvezető árkok, emellett kotrást végeznek a belterületi patakokban.

– Az utak felújítását pályázati keretből ki tudtuk terjeszteni a Mátyás, Kisvölgy, Árpád, Szabadság, Andrássy és Fő utak egyes szakaszaira – részletezte a polgármester. – A Magyar Falu Program pályázata keretében kicseréltük az önkormányzat épületének nyílászáróit, s új bútorokat szerzünk be. Erre a célra 11 millió forintot kaptunk. Ezen munkálatok befejezésének határideje idén december 31.

Október utolsó napjaiban érkezett meg az új fűnyírótraktor, s az ágaprító, amelyek a zöldterületi gazdálkodásban lesznek a segítségükre.

Ebben az évben elkészül az új temető kerítése az utcafronti részen, megépül az új buszváró és két filagória a Közösségi Szolgáltató Központ udvarán, mindez kiegészíti a korábban megépült kondipark, játszótér együttesét.

A következő évre is vannak már terveik, sőt elnyert pályázataik is.

– Nemrég vált ismertté, hogy sikeresen pályáztunk az önkormányzat épületének tetőcseréjére 30 millió forint értékben és 15 millió forintból elkezdődik egy új utca közműveinek kialakítása a Tarnai út jobb oldalán. Itt 16 építési telket alakítunk ki, ezek értékesítésének megkezdését 2021 első negyedévére tervezzük. Az új utca neve a képviselő-testület döntése alapján Szent János utca – mondta.

Verebélyi György hozzátette, benyújtott pályázatuk van a Tarnaszentmária felé vezető út mellett lévő illegális hulladéklerakó felszámolására.

Az idén ismét elszenvedői voltak egy árvíznek, ez mindenkiben nyomatékosította az elkövetkezendő évek legfontosabb feladatát. Egyetértés van abban, hogy csak a kérdéskör komplex kezelése lehet a végleges megoldás.

– Sajnos, a tervek megvalósítása több évig eltart, de már van előrelépés – hangsúlyozta. – A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság felülvizsgálja a patakmeder és a Szóláti tó esetleges szerepét az árvizek kialakulásában. Az árvízkárok utáni helyszíni szemléken kiderült, a patakmederben helyenként 80–100 centiméter iszaplerakódás van. A vízügyi igazgatóság szakemberei elvégezték a felmérést, mely szerint csaknem kétezer köbméter iszapot, hordalékot kell eltávolítani a patakmederből. Ennek a költsége legalább 15 millió forint. A feladat sürgős elvégzésében nagy segítséget nyújtott Egerszólát országgyűlési képviselője, dr. Nyitrai Zsolt, aki a helyszínen is tájékozódott.

A honatya érdeklődésünkre értékelte Egerszólát fejlődését. Mint írta, az előző esztendőben megújult a tájház, új közösségi teret alakítottak ki, de jutott orvosi eszközök beszerzésére, közművesítésre és útfelújításra is.

– A település polgármesterével, Verebélyi Györggyel idén nyáron egyeztettünk a település árvízvédelméről a helyszínen – emelte ki Nyitrai Zsolt. – Ígéretet tettem arra, hogy a Belügyminisztériumban közben járok, hogy a községet veszélyeztető Szólát-patak mederkotrásának költségét az állam fizesse. Minden esély megvan arra, hogy a közeljövőben elkezdhetik a munkát.