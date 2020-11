1821-re nőtt a fertőzöttek száma Heves megyében

A járvány második hullámának emelkedő szakasza zajlik Magyarországon, ami miatt számítani kell a fertőzöttek számának további növekedésére.

Meghalt 69 többségében idős, krónikus beteg, és újabb 3878 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést – közölte a koronavirus.gov.hu vasárnap.

A kormányzati portálon azt írták: 79 199-re nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma 1819-re emelkedett, 20 078-an már meggyógyultak.

Az aktív fertőzöttek száma 57 302. Az aktív fertőzöttek 25 százaléka, az elhunytak 33 százaléka, a gyógyultak 28 százaléka budapesti. 4205 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 306-an vannak lélegeztetőgépen. Hatósági házi karanténban 29 635-en vannak, a mintavételek száma 1 083 743.

Heves megyében a vasárnap délelőtti adatok szerint 1821 a fertőzöttek száma. A szomszédos megyék közül Nógrádban 1918, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 6459, Jász-Nagykun-Szolnok megyében pedig 2427 igazolt fertőzöttről számoltak be.

A járvány második hullámának meredeken emelkedő szakasza zajlik egész Európában és Magyarországon is, a fertőzöttek száma dinamikusan emelkedik. A kormány célja továbbra is az, hogy az egészségügyi védekezés fenntartása mellett az ország működőképességét megtartsuk, és ne hagyjuk, hogy a vírus megbénítsa a mindennapokat. Ehhez azonban az általános óvintézkedések betartására van szükség, vagyis továbbra is nagy az egyéni felelősség szerepe a védekezésben.